شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء تستطلع اليوم هلال شهر صفر لعام 1442 هجريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستطلع دار الافتاء مساء اليوم الخميس الموافق 29 من شهر المحرم لعام 1442 هجريا، الموافق 17 سبتمبر لعام 2020 ميلادي، هلال شهر صفر لعام 1442 هجريا، وذلك بواسطة لجانها المنتشرة بأنحاء الجمهورية.

ويولد هلال شهر صفر مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة المحلى اليوم الخميس 29 من المحرم 1442 هجريا الموافق 17-9-2020 م وهو ( يوم الروية).

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 19 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 23 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين 20 لـ 24 دقيقة.

أما فى العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين ( 2 - 27 دقيقة )، ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد قبل غروب شمس ذلك اليوم في مدينة جاكرتا بأندونيسيا .

وبذلك تكون غرة شهر صفر لعام 1442 هجريا فلكيا غدا الجمعة 18 سبتمبر.

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ويصل القمر منزلة الاقتران لشهر صفر اليوم الخميس 29 محرم 1441 الموافق 17 سبتمبر 2020 (حسب تقويم أم القرى) عند الساعة 02:00 بعد الظهر (11:00 صباحاً بتوقيت جرينتش) منهياً بذلك دورة اقترانية حول الأرض ومبتدئا دورة اقترانية جديدة.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة في تقرير لها، أن المقصود بالاقتران اجتماع الشمس والقمر على ارتفاع واحد في السماء عندما يقعان على خط طول سماوي واحد، حيث يعبر القمر شمال أو جنوب الشمس ويكون القمر منتقلا من غرب الشمس إلى شرقها.

وأوضح التقرير أن مساء اليوم (الخميس 17 سبتمبر) ستغرب الشمس من أفق مكة عند الساعة ( 03:22 مساءً بتوقيت جرينتش) وفي ذلك الوقت سيكون القمر على إرتفاع (03) درجات والزاوية ألتي تفصله عن الشمس "الاستطالة" (04) درجات وإضاءة قرصة (0.2 %) وسيغرب عند الساعة 06:41 مساءً (03:41 مساءً بتوقيت جرينتش) بعد 19 دقيقة من غروب الشمس، وستكون رؤية هلال القمر غير ممكنة بالعين المجردة، ولا من خلال اجهزة الرصد.

وبعد الاقتران تحدث مرحلة تسمى " الإهلال" وتعني رؤية الهلال الجديد بعد إقترانه مع الشمس وخروجه من المحاق و إبتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه، وستكون هذه الفرصة مهيأة بسهولة مساء اليوم التالي.