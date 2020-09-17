شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوفد يحسم موقف الحزب من المشاركة فى القائمة الوطنية من أجل مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن هناك بعض البيانات المغلوطة يتم تداولها فى وسائل التواصل الاجتماعى حول موقف الوفد من المشاركة فى القائمة الوطنية من أجل مصر والمشاركة فى انتخابات مجلس النواب، مؤكدًا أن الموقف النهائى طبقًا لتصويت أعضاء الهيئة العليا المشاركين فى الاجتماع الذى استمر خلال يومى الاثنين والثلاثاء الماضيين هو المشاركة فى القائمة والاستمرار فى الانتخابات. وأشار أبو شقة، إلى أن البيانات المعبرة عن مؤسسات الحزب هى ما تصدر عن رئيس الوفد المتحدث الرسمى باسم الحزب طبقا للائحة النظام الداخلى. كان رئيس حزب الوفد قد أعلن فى وقت سابق مساء الأربعاء، أن أعضاء الهيئة العليا الذين حضروا جلسة الثلاثاء وطلبوا أجلًا حتى يوم الخميس 17 سبتمبر لإبداء رأيهم في الاستمرار في قائمة التحالف وبعد أن تم التواصل تليفونيًا وإذ أبدى هؤلاء رغبتهم التي انتهت بالأغلبية إلى خوض الانتخابات بالتحالف بالقائمة الوطنية وعدم الانسحاب، وبناء عليه فقد تقرر عدم عقد جلسة الهيئة العليا اليوم الخميس لتحقق الغرض، علمًا بأن عقد اجتماع الهيئة العليا له ضوابطه التي تنظمها اللائحة.

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