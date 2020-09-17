شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجامعة المصرية اليابانية يؤكد تعاقد مصانع مع الطلاب المتدربين بالجامعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة المصرية اليابانية، إن الجامعة حكومية بنيت في إطار الاتفاقبين الحكومتين المصرية واليابانية، موضحاً أن الجامعة الموجودة على أرض مصر تتعاون مع الجامعات اليابانية لتدريب الطلاب. وأضاف الجوهري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي إم سي، الذى يقدمه الإعلامى رامي، عبر فضائية دي إم سي، أن الجامعة بها 9 فصول دراسية والمصانع تتعاقد مع الطلاب الذين يتم تدريبهم خلال فترات العام الدراسي.

كان قد أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، جولة تفقدية بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنلوجيا ببرج العرب في الإسكندرية، واستمع الرئيس إلى شرح مفصل عن طبيعة عمل الأقسام المختلفة داخل الجامعة.

وحذر الرئيس عبدالفتاح السيسى، القوى المتربصة بمصر والمصريين، داعيًا إياهم بالكف عن التشكيك والكذب.

وقال الرئيس خلال افتتاح عدد من المشروعات التعليمية فى برج العرب بالإسكندرية: "كفوا ألسنة الكذب والتشكيك عنا، وخلوا الأموال اللى ربنا رزقكم بيها للبناء والإصلاح، مش لينا، ليكم انتوا".