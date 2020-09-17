شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: الذهاب إلى الشرق الأوسط أسوأ قرار اتخذته الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن أسوأ قرار اتخذته الولايات المتحدة كان الذهاب إلى الشرق الأوسط، حيث قتل ملايين الأشخاص من الجانبين، وكان خطأ كبير، ولكن الوضع اختلف الآن بعد اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات والبحرين.

وأضاف ترامب، فى مؤتمر صحفى، أن هناك 5 دول على الأقل تريد الانضمام إلى اتفاق السلام، مشيرا إلى أن لديه إحساسا أن السعودية تريد ذلك بناء على محادثات أجراها مع القادة فى السعودية.

وأكد أنه توصل إلى اتفاق لم يكن أحد يتوقعه لأنه تبنى موقفا مختلفا فى التفاوض، قائلا إنه لم يتم سفك نقطة دم واحدة للتوصل إلى هذا الاتفاق.

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وأكمل ترامب إن الإمارات دولة يحكمها محارب ودولة مهمة للغاية فى الشرق الأوسط، وإن السلام معها ومع البحرين يضمن السلام والاستقرار فى المنطقة، مضيفا: "الشرق الأوسط لديه الأرض المغمورة بالدماء أكثر من أى مكان فى العالم، مشيرا إلى أن بلاده قتلت مئات الآلاف وقتل آلاف الأمريكيين كذلك".

وقال ترامب إن الفلسطينيين سيأتون إلى طاولة التفاوض فى نهاية المطاف، مضيفا أن الناس اعتقدت أن الاتفاق مع الفلسطينيين كان يجب أن يتم أولا، ولكن هذا لم يكن ليحدث، معتبرا أنه تبنى نهجا مختلفا.

وأكد ترامب أنه يريد إخراج جميع الجنود الأمريكيين من المنطقة، وأنه لن يسمح لإيرانيين بتطوير سلاح نووى أبدا.