شكرا لقرائتكم خبر عن صبرى فواز لتليفزيون الخليج 365: أنتظر تقديم كثير من الأعمال والرضا بالفن موت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الفنان صبرى فواز على تقييمه لملامح وجهه والأدوار القريبة من ملامحه، قائلا أن المساحة التى يعرف أن يقوم بالتمثيل بها هى الأهم:" سواء طيب أو شرير، خيالى أو واقعى "، مضياف: "مش حاجه معينه بس قد إيه يطلع تمثيل من الشخصية ده بالنسبة لى المقياس لازم الشخصيات تكون تفاصيلها كتير وغنية علشان تعرف تمثل وتنوع".

وعن أقرب دور لقلب صبرى فواز قال فى تصريحات لتليفزيون الخليج 365 : " كرم يونس فى أفراح القبة ومولانا الضوى فى العهد ومحروس بين السرايات.. لكن الشخصية اللى تشبهنى أوى شخصيا بشير السخاوى فى مسلسل المصراوية" وعن عرابى والافيه الشهير " أنا يا بنتى "، قال شخصية "شخصية عرابى فيا منها هو ملعون وعينه زايغة.. بس أنا مبعاكسش عشان بحترم الآخرين "

وعن الدور الذى ينتظره أكد فواز أنه ينتظر الكثير مؤكدا أن الرضا فى الفن موت، قائلا :" رضيت روح.. لازم تبقى طول الوقت عايز لسة".