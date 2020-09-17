شكرا لقرائتكم خبر عن صبرى فواز لـ"تليفزيون الخليج 365": أنا مدب ومبشيلش وبرد على طول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضاف تليفزيون الخليج 365 في تغطيته الموسعة، الفنان صبري فواز، والذى كشف عن أقرب الأدوار التي قدمها خلال مثيرته الفنية لقلبه، مشيرا إلى أن دور كرم يونس في أفراح القبة ومولانا الضوى في العهد ومحروس بين السرايات، وتابع قائلا :"لكن الشخصية اللى تشبهنى أوى شخصيا بشير السخاوى في مسلسل المصراوية" وعن عرابى والإفيه الشهير " أنا يا بنتى " ، قال:"شخصية عرابى فيا منها هو ملعون وعينه زايغة .. بس أنا مبعاكسش علشان بحترم الآخرين" .

وأكد فواز في تصريحات لتليفزيون الخليج 365، أنه ينتظر الكثير من الأدوار لتقديمها خلال الأعمال الفنية، مؤكدا أن الرضا في الفن موت، قائلا :" رضيت روح.. لازم تبقى طول الوقت عايز لسه "

وعن ما يسقط الممثل نفسيا ما يدفع البعض للانتحار، قال فواز :" إحنا بنبصله كفنان لكن منعرفش الظروف اللي عنده إنسانيا عامله ازاي .. روبن ويليامز ضحكنا كلنا والله أعلم كان عنده إيه وصله لدرجة الانتحار .. مشاعر الفنان مش ثابته عاملة زي الزئبق علشان تغيير الشخصيات، علشان كده انا ببعد عن الشخصيات بمجرد ما نخلص تصوير "

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وعن برج القوس وميله للانتقام قال فواز:" أنا مدب .. مبشيلش وبرد على طول .. وبتنتهى ساعتها "

وعن الكيمياء في العمل، أكد فواز أنه يحترف مهنته ويعمل مع كل الناس " من يقبله ومن لا يقبله "، مضيفا :" بس طبعا لو انت بتشتغل مع ناس بتحبها الشغل هيبقي أحلى .. لكن ده لا يمنع انه الشغل مالوش علاقه ".