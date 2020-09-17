أخبار 24 ساعة.. انقطاع مياه الشرب عن 11 منطقة بالجيزة غدا ولمدة 15 ساعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، وزير الأوقاف يلقى خطبة الجمعة بمسجد الميناء بالغردقة بعنوان "كيف نستعيد قيمنا وأخلاقنا الجميلة" تنسيق المرحلة الثالثة.. بدء تسجيل الرغبات غدا الخميس حتى 21 سبتمبر التأمين الصحى الشامل تكشف دور طبيب الأسرة فى تقديم الخدمات الطبية.. فيديو انقطاع مياه الشرب عن 11 منطقة بالجيزة من 6 مساء الجمعة ولمدة 15 ساعة الصحة: نسبة التعافى والخروج من مستشفيات عزل كورونا قفزت لــ84.6 % Advertisements الصحة توجه بارتداء الكمامات فى صالونات التجميل والحلاقة للحد من كورونا وزيرة الهجرة تشكر وزيرى الصحة والطيران لإعلان تيسيرات للقادمين من الخارج وزير الأوقاف: سلسلة رؤية المترجمة صوت مصر الوسطى للعالم فى الخطاب الدينى وزير السياحة والأثار يبحث مع نظرائه فى اليونان والمغرب ورومانيا استئاف الحركة السياحية التعليم العالى تكشف أهمية افتتاح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم.. فيديو "التضامن" تبحث غدا توفير أنشطة تعليمية لأطفال الحضانات

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