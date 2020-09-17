أخبار 24 ساعة.. انقطاع مياه الشرب عن 11 منطقة بالجيزة غدا ولمدة 15 ساعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية،
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انقطاع مياه الشرب عن 11 منطقة بالجيزة من 6 مساء الجمعة ولمدة 15 ساعة
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