بالإمكانيات والأسعار.. «سوني» تعلن رسميًا عن نسختين من «PlayStation 5»

ختمت سونى منذ قليل مؤتمرها الذي أعلنت فيه بشكل رسمى عن احدث واشهر جهازها للالعاب وهو بلاي استيشن 5 PlayStation، الذي سيكون متوافرا في البداية من 12 نوفمبر القادم في سبعة بلدان هي: الولايات المتحدة واليابان وكندا والمكسيك وأستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية ثم إلى باقى دول العالم بداية من يوم 19 نوفمبر.

الجهاز سيتوفر بنسختين:

الجهاز الاول: PS5 Digital Edition (بلاى استيشن ديجيتال ) وسيبدأ سعره من 399 دولار امريكيا.

الجهاز الثاني: PS5 مع مشغل اقراص الترا بلو راى Ultra HD Blu-ray ويبدأ سعره من 499 دولار امريكيا.

وسيبدأ الحجز المسبق للجهازين بداية من الخميس.

يستخدم جهازا سونى بلاي استيشن PS5 نفس المعالج (CPU) ونفس وحدة معالجة الرسومات (GPU) ويدعم رسوميات 4K إلى نفس محرك الاقراص الصلبة فائق السرعة SSD وI/O مدمج للتحميل بسرعة كبيرة كما سيوفر صوت ثلاثي الأبعاد لجهاز PS5 ووحدة التحكم اللاسلكية DualSense كلا الجهازين لبلاي استيشن 5.

وستكون هناك العاب حديثة انضمت لماسبق وهى :

Devil May Cry 5 Special Edition (Capcom)-

Final Fantasy XVI (Square Enix)-

Five Nights at Freddy’s Security Breach (Steel Wool Studios and ScottGames)-

Hogwarts Legacy (Warner Bros. Games)-

New God of War title (Santa Monica Studio)-

وسيتم إطلاق ألعاب مثل Marvel’s Spider-Man: Miles Morales وCall of Duty Black Ops: Cold War وDemon’s Souls بجانب وحدة التحكم وستبدأ الاسعار الخاصة بالعاب سونى من 49.99 دولارًا إلى 69.99 دولارًا أمريكيا.

بالإضافة إلى ذلك سيتم اطلاق العاب Marvel’s Spider-Man: Miles Morales وSackboy A Big Adventure وHorizon Forbidden West على بلاي استيشن 4 ( PS4 ) وسيتمكن مالكو PS4 من الترقية المجانية لكل من وحدات تحكم PS5 ومحرك الاقراص Ultra HD.

وبالنسبة لأعضاء PlayStation Plus سيتمكن مالكو PS5 مع PS Plus من تنزيل وتشغيل مكتبة من ألعاب PS4 مثل Batman Arkham Knight وBloodborne وFallout 4 وGod of War وMonster Hunter: World وPersona 5 وغيرها الكثيروستكون مجموعة PS Plus ميزة إضافية لمزايا PS4 الحالية التي يحصل عليها عملاء PS Plus مقابل سعر اشتراك واحد.

قائمة الملحقات مع اسعارها :

- وحدة التحكم اللاسلكية DualSense- 69.99 دولارًا أمريكيا.

- سماعة رأس لاسلكية PULSE 3D مع دعم صوتي ثلاثي الأبعاد وميكروفونات مزدوجة لإلغاء الضوضاء 99.99 دولارًا امريكيا.

- كاميرا عالية الدقة مع عدسات مزدوجة 1080 بكسل للاعبين للتصوير والبث المباشر اثناء اللعب ب 59.99 دولارًا امريكيا.

- جهاز Media Remote للتنقل أو التحويل بين القنوات الأفلام وخدمات البث بسهولة 29.99 دولارًا امريكيًا.

- شاحن DualSense لشحن جهازي تحكم لاسلكي DualSense ب 99 دولارًا امريكيا.

وفيما يلى امكانيات الجهاز كاملة: