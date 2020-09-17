شكرا لقرائتكم خبر عن تعرفي على طرق علاج ألام الدورة الشهرية بشاي الزنجبيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الزنجبيل هو عنصر شائع يستخدم في الطبخ، كما أنه يستخدم في العديد من العلاجات المنزلية مثل التهاب الحلق ونزلات البرد وغيرها ، يعتبر شاي الزنجبيل علاجًا منزليًا ممتازًا لتشنجات الدورة الشهرية وأعراض الدورة الشهرية أيضًا، حيث تجد النساء صعوبة كبيرة في التعامل مع أعراض ما قبل الحيض ، إلى جانب العمل ، والأعمال المنزلية ، والتوتر الذي يصاحب ذلك مع حب الشباب والانتفاخ والتشنجات المفرطة في المعدة والساقين والظهر والصداع وتقلب المزاج والعواطف وفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS.

في حين أنه قد لا يكون هناك علاج لمشكلات الدورة الشهرية ، إلا أن بعض العلاجات المنزلية يمكن أن تساعد على إدارتها بشكل أفضل ، أو على الأقل تقليل شدتها لتوفر بعض الراحة أحد العلاجات المنزلية هو شاي الزنجبيل الذي يتم تناوله بشكل شائع ، والذي يمكن أن يساعد في تهدئة الألم ويجعل المرأة تشعر بتحسن كبير في هذه الأيام

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كيف يمكن أن يساعد شاي الزنجبيل في تهدئة أعراض الدورة الشهرية

من أكثر أعراض الدورة الشهرية شيوعًا التي تعاني منها النساء أثناء فترة الحيض هي تقلصات في أسفل البطن ، ناتجة عن انسداد الجدار داخل الرحم هذا يمكن أن يؤدي إلى الألم والالتهابات، الزنجبيل له خصائص مضادة للالتهابات والتي يمكن أن تساعد في تهدئة مثل هذا الألم، يمكن أن يساعد الزنجبيل أيضًا في تقليل الانتفاخ أو عسر الهضم الذي يحدث عادة خلال الدورة الشهرية.

طريقة تحضير شاي الزنجبيل في المنزل

1 كوب ماء، قطعة من جذر الزنجبيل، العسل (اختياري)، ملعقة صغيرة أوراق شاي.

الطريقة:

قم بتسخين 1 كوب من الماء عن طريق وضعه في إناء، عندما يبدأ الماء في التسخين، اسحق أو ابشر قطعة من الزنجبيل بقياس 1 بوصة وأضفها إلى الماء، عندما يبدأ الغليان، اخفضي اللهب واتركيه ينضج لمدة دقيقة واحدة، أضف أوراق الشاي واتركه حتى يغلي، صفي السائل، أضف العسل أو السكر (اختياري) واخلط جيدًا، شاي الزنجبيل جاهز للاستهلاك.