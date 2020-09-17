شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو الالتهاب.. تعرف على عوامل الخطر والمضاعفات والوقاية منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤدى التقدم في السن إلى الكثير من التغييرات في جسم الإنسان إلى جانب التغييرات الجسدية، لكن الشيخوخة ليست هي نفسها للجميع، في حين أن بعض الناس يتقدمون في العمر، بالنسبة للآخرين، فإن الشيخوخة تدور حول الأمراض والوجه المتجعد والمظهر القبيح.

الشيخوخة لا تؤدي فقط إلى تدهور المناعة ولكن هناك حالة أخرى مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالشيخوخة وهي الالتهاب، وهى حالة مزمنة تعيق الصحة الجسدية والنفسية والعاطفية للشخص وتزيد من خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالعمر، كما أنها تثبط الاستجابة المناعية المتعثرة للجسم.

ما هو الالتهاب؟

"الالتهاب" وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth"، هو التهاب مزمن منخفض الدرجة في الشيخوخة يرتبط بزيادة معدلات الاعتلال والوفيات بين المسنين، الالتهاب المزمن منخفض الدرجة هو السمة المميزة للسمنة ومقاومة الأنسولين المرتبطة بالشيخوخة، كما يعد الالتهاب أيضًا أحد عوامل الخطر لـ COVID-19.

ما هي العوامل المرتبطة بالالتهاب؟

العوامل المرتبطة بالالتهاب هي حطام الخلية الداخلي المنشأ المشتق من العائل (العضيات التالفة والخلايا والجزيئات الكبيرة) التي تتراكم مع تقدم العمر ، والخلايا الشائخة ، والنقص المناعي الذي يتفاقم بسبب العدوى المستمرة بالفيروسات مثل الفيروس المضخم للخلايا ، فيروس نقص المناعة البشرية ، وفيروس إبشتاين-بار ، وتراكم المنتجات الضارة (الأنماط الجزيئية المرتبطة بالعوامل الممرضة) والمستقلبات التي لها تأثيرات موضعية وجهازية تنتجها الأمعاء والميكروبات الأخرى (عن طريق الفم) التي تخضع لتغيرات عميقة مع تقدم العمر ، مما يزيد من تنشيط نظام التخثر المرتبط مع تقدم العمر.

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هل هناك أي علامات تحذيرية للالتهاب؟

من خلال تحديد العلامات الأولية للحالة ، يمكنك منعها من خلال اتخاذ الخطوات اللازمة، حيث يعطي الالتهاب أيضًا تنبيهات يجب تحديدها في الوقت المناسب للبقاء وقائيًا، وفيما يلي بعض العلامات التحذيرية للالتهاب:

كثرة المرض

ألم مزمن

التجاعيد المرئية وخطوط الشيخوخة

ضباب الدماغ أو القضايا المزاجية

فرق ملحوظ بين عمرك الزمني (عمر الوجه) والعمر البيولوجي الداخلي

الاستراتيجيات الوقائية والعلاجية للالتهاب

في إطار استراتيجيات البحث تعتمد على ، العوامل التي تقضي على شيخوخة (الخلايا القديمة) في الجسم ، وتحييد السيتوكينات المنشطة للالتهابات مثل IL-6 ، والاستراتيجيات الفعالة هي لقاحات ضد الفيروسات المتفاقمة (CMV و HIV) ، وخطوات لتعزيز وظيفة المناعة (التوقف عن التدخين و تناول نظامًا غذائيًا غنيًا بالفواكه والخضروات) ، ونمط حياة صحي (تمارين بدنية مناسبة للعمر واتباع نظام غذائي مخصص لكبار السن ، بما في ذلك المؤيدين والبريبايوتكس).

لا يقتصر الالتهاب على الشيخوخة المرئية فحسب، بل يتعلق أيضًا بالأمراض المرتبطة بالعمر والتنكس، وهذا يمكن أن يؤدي إلى العديد من الأمراض المرتبطة بالعمر مثل ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع ضغط الدم والسرطان والتهاب المفاصل وتصلب الشرايين ، على سبيل المثال لا الحصر. وبالتالي ، من المهم منع الالتهاب.