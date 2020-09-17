شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد البرتقال لصحتك عديدة أبرزها يرطب جسمك ويحميك من الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فوائد البرتقال عديدة فهو من الفواكه الغنية بفيتامين سي يوفر أيضًا عددًا من الفيتامينات الوقائية الأخرى، يوفر البرتقال البوتاسيوم وحمض الفوليك وهذا يدعم وظيفة القلب وتقلصات العضلات علاوة على مضادات الأكسدة التي تحميك من الأمراض المختلفة، في هذا التقرير نتعرف على فوائد البرتقال للصحة وفقا لموقع "Health".



فوائد البرتقال

فوائد البرتقال

فوائد البرتقال عديدة وتشمل:

البرتقال غني بالمياه

توفر حبة برتقالة متوسطة الحجم نصف كوب من الماء يتكون ما يقرب من 60-70٪ من جسم الإنسان من الماء، وهو ضروري لكل عملية جسدية. وفقًا لمعهد الطب ، تحتاج النساء في سن 19 عامًا أو أكثر إلى 2.7 لترًا من إجمالي السوائل يوميًا ويحتاج الرجال إلى 3.7 لترا يمكن أن توفر الأطعمة 20٪ من احتياجاتك اليومية من السوائل، والأطعمة الغنية بالمياه مثل البرتقال تساهم بشكل أكبر في الاحتياجات اليومية.

يساعد استهلاك كمية كافية من السوائل اليومية في دعم الطاقة العقلية والبدنية ، وتحسين الدورة الدموية ، وتحسين وظائف الأعضاء ، وطرد السموم، وزيادة التمثيل الغذائي.

يوفر البرتقال الألياف الواقية لصحة الأمعاء

يوفر البرتقال المتوسط ​​حوالي ثلاثة جرامات من الألياف بنسبة 12٪ من الهدف اليومي تدعم الألياف الموجودة في البرتقال وظيفة الجهاز الهضمي، وتساعد على تنظيم نسبة السكر في الدم ومستويات الأنسولين، وتعزز الشعور بالامتلاء، ويمكن أن تساهم في النوم الصحي.

ما يقرب من اثنين من ثلاثة جرامات من الألياف الموجودة في البرتقال هي ألياف قابلة للذوبان وقد ثبت أن هذا النوع من الألياف يساعد في تقليل نسبة الكوليسترول في الدم وصد دهون البطن الداخلية التي تسمى الدهون الحشوية.

وجدت إحدى الدراسات التي تتبعت البالغين على مدى خمس سنوات أنه مقابل كل زيادة بمقدار 10 جرام في الألياف القابلة للذوبان المستهلكة، انخفض معدل تراكم الدهون في البطن بنسبة 3.7٪.

يرتبط حمل المزيد من الدهون الحشوية بزيادة الالتهاب وزيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، بما في ذلك مرض السكري من النوع 2 ، وارتفاع ضغط الدم ، وبعض أنواع السرطان.



فوائد البرتقال

البرتقال يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي

تحتوي برتقالة واحدة على حوالي 80٪ من الهدف اليومي لفيتامين سي، بالإضافة إلى دعم وظيفة المناعة ، تساعد هذه المغذيات الرئيسية على إنتاج الكولاجين وتقليل الالتهاب وتعزيز قدرة الجسم على استخدام الدهون كمصدر للطاقة .

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يساعد فيتامين سي أيضًا على تعزيز امتصاص الحديد ، مما يعزز توافر الأكسجين ويقلل من التعب.هذا مهم بشكل خاص للنساء في فترة ما قبل انقطاع الطمث اللائي يفقدن الحديد خلال الدورة الشهرية، وأولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا ، لأن الحديد أقل امتصاصًا بسهولة من المصادر النباتية.

يعمل فيتامين سي أيضًا كمضاد للأكسدة يحارب الشيخوخة.

يوفر البرتقال العناصر الغذائية الرئيسية الأخرى

البوتاسيوم وحمض الفوليك نوعان من المغذيات الحيوية الإضافية الموجودة في البرتقال. يدعم البوتاسيوم وظيفة القلب وتقلصات العضلات ، كما يساعد في الحفاظ على كتلة العضلات. يعمل هذا المعدن أيضًا كمدر طبيعي للبول ، لتقليل ضغط الدم ومواجهة احتباس السوائل. يدعم الفوليك الدماغ والجهاز العصبي ، وقد تساعد الكميات الكافية في الحماية من الاكتئاب ومشاكل الذاكرة.

يوفر البرتقال أيضًا كميات أقل من الكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامين أ وفيتامين ب.



فوائد البرتقال

البرتقال غني بمضادات الأكسدة

توفر مضادات الأكسدة الفلافونويد في البرتقال فوائد مضادة للالتهابات ومضادة للفيروسات ومضادة للميكروبات كما أنها تدافع ضد الإجهاد التأكسدي ، وهو في الأساس اختلال التوازن بين إنتاج الجذور الحرة المدمرة للخلايا وقدرة الجسم على مواجهة آثارها الضارة.

قد تحمي مضادات الأكسدة الموجودة في البرتقال صحتك العقلية أيضًا.

وجدت دراسة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن تناول الفلافونويد المرتفع قد يرتبط بانخفاض مخاطر الاكتئاب، خاصة بين النساء الأكبر سناً.

يرتبط تناول كميات كبيرة من الفلافونويد أيضًا بمنع زيادة الوزن وتقليل الدهون في الجسم

قشور البرتقال لها فوائد صحية أيضًا

تظهر الأبحاث أن مركبات الفلافونويد الموجودة في قشور الحمضيات قد تساعد في منع تكاثر الخلايا السرطانية ونموها وانتشارها ، فضلاً عن دعم موت الخلايا المبرمج، وهو تسلسل التدمير الذاتي الذي يستخدمه الجسم لقتل الخلايا المختلة وظيفيًا.