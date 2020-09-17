شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جميع مزايا نظام iOS 14 للآيفون.. بعد إصدراه رسميًا اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت ابل منذ ساعات النسخة النهائية والرسمية من نظام تشغيل iOS 14 لهواتف الايفون والذى اصبح متاحا للتحميل وسوف يصل للمستخدمين وفقا للبلد أو المنطقة الجغرافية وايضا وفقا لحداثة هواتف الايفون في الغالب.

التحديث سيكون لهواتف ايفون 6 اس iPhone 6s فما احدث وليس اقل من ذلك بالاضافة إلى ان بعض المزايا الموجودة في الموضوع ربما لن تكون متاحة لجميع الدول.

النظام يقدم تحديثًا رئيسيًا للشاشة الرئيسية مع عناصر واجهة مستخدم أعيد تصميمها ومكتبة التطبيقات App Library، وطرق جديدة لاستخدام التطبيقات مع App Clips، وتحديثات للرسائل وغيرها من المميزات نوردها كما يلى :

- اعادة تصميم الشاشة الرئيسية Home Page

تقدم الأدوات الجديدة New widgets معلومات سريعة على الشاشة ويمكن إضافتها بأحجام مختلفة على أي صفحة من صفحات الشاشة الرئيسية ويمكن للمستخدمين اختيار Smart Stack من الأدوات الذكية، والتي تستخدم لإظهار الأداة الصحيحة بناءً على الوقت والموقع والنشاط على سبيل المثال، قد يرى المستخدمون أداة الأخبار في الصباح، وأحداث التقويم خلال النهار، وملخص اللياقة البدنية في المساء. يمكن تخصيص صفحات الشاشة الرئيسية لعرض التطبيقات والأدوات للعمل والترفيه والرياضة ومجالات الاهتمام الأخرى.

في نهاية صفحات الشاشة الرئيسية توجد مكتبة التطبيقات App Library، وهي مساحة جديدة تنظم تلقائيًا جميع تطبيقات المستخدم في عرض واحد بسيط وسهل التنقل، وتطرح التطبيقات المفيدة ويمكن للمستخدمين أيضًا إخفاء صفحات الشاشة الرئيسية للوصول بشكل أسرع إلى مكتبة التطبيقات App Library

ios 14 - App Library

«صورة توضح مكتبة التطبيقات App Library تسهل على المستخدمين الوصول إلى جميع تطبيقاتهم من خلال عرض بسيط وسهل التنقل في نهاية صفحات الشاشة الرئيسية»

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- تصميم مدمج Compact Design جديد للمكالمات الواردة وال Siri

تأخذ مكالمات FaceTime والمكالمات الهاتفية الواردة وتفاعلات Siri تصميمًا مدمجا يمكّن المستخدمين من العمل على ما يقوموون به وعدم الاغلاق أو الخروج مع دعم خاصية صورة داخل صورة Picture-in-Picture، ويمكن لمستخدمي iPhone الآن مشاهدة مقطع فيديو أو إجراء مكالمة FaceTime أثناء استخدام تطبيق آخر.

ios 14 - siri

«صورة توضح يوفر iOS 14 تصميمًا مدمجا جديدا يتيح للمستخدمين القيام بمهام متعددة أثناء تلقي المكالمات أو طرح سؤال على Siri أو مشاهدة مقاطع الفيديو»

ios 14 - siri

«صورة توضح باستخدام خاصية صورة داخل صورة يمكن للمستخدمين مشاهدة مقطع فيديو أو إجراء مكالمة FaceTime أثناء استخدام تطبيق آخر»

ios 14 - siri

«صورة توضح اعادة تصميم تجربة Siri للسماح للمستخدمين بالبقاء في عمل مهامهم بدون تأثير»

- App Clips

يعتبر App Clip هو جزء من تطبيق مرتبط بمنتج أو نشاط تجاري معين ولإكمال مهمة محددة، مثل طلب تناول الطعام في الخارج أو ملء السيارة بالغاز. يمكن اكتشافها والوصول إليها بسهولة عن طريق عمل مسح App Clip code أو من خلال خاصية NFC ورموز QR، أو مشاركتها في الرسائل أو من Safari، مع توفير الأمان والخصوصية

«يعمل App Clips بطريقة سريعة وسهلة الاكتشاف وتسمح للمستخدمين بالوصول إلى جزء من التطبيق في اللحظة التي يحتاجون إليها»

- تحديثات الرسائل

يمكن للمستخدمين تثبيت المحادثات في أعلى قائمة رسائلهم، ومتابعة المحادثات الجماعية بسهولة وتخصيص المحادثات بشكل أكبر عن طريق تعيين صورة جماعية باستخدام صورة أو رمز تعبيري. بالاضافة إلى خيارات Memoji الجديدة المبهجة في الرسائل مع تسريحات الشعر اضافية وأغطية الرأس وأغطية الوجه وغيرها.

«يمكن تثبيت المحادثات المفضلة في أعلى قائمة الرسائل، مع ظهور الرسائل الجديدة وTapbacks ومؤشرات الكتابة في الاعلى»

«خيارات Memoji جديدة بما في ذلك تسريحات شعر اضافية وأغطية الرأس وأغطية الوجه الخ»

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- طرق خضراء للاستكشاف وارشادات جديدة في الخرائط Maps

اصبحت افضل باستخدام اتجاهات ركوب الدراجات الجديدة وتوجيه المركبات الكهربائية وتأخذ اتجاهات ركوب الدراجات في الاعتبار الارتفاع، ومدى ازدحام الشارع، وما إذا كانت هناك سلالم على طول الطريق. ويضيف توجيه السيارة الكهربائية محطات الشحن وفقا إلى أنواع شحن السيارة والشاحن الحالية.

«تقدم الخرائط اتجاهات ركوب الدراجات على طول الممرات ومساراتها والطرق المناسبة لها»

«يضيف توجيه السيارة الكهربائية محطات الشحن على طول الطريق»

«الارشادات ترشح لك ما يمكنك القيام به أو ما هومتوافر في مكانك أو تجربة مطاعم جديدة أو أماكن للزيارة في الإجازة في مدينتك»

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- المزيد من الشفافية والخصوصية

الآن يمكن للمستخدمين اختيار مشاركة موقعهم التقريبي مع مطوري التطبيقات بدلاً من موقعهم الدقيق عند منح الوصول إلى موقع التطبيق، والحصول على مزيد من الشفافية في استخدام التطبيق للميكروفون والكاميرا ويمكن للمطورين الآن أن يقدموا للمستخدمين خيار ترقية حساباتهم الحالية لتسجيل الدخول باستخدام Apple. وقريبا خلال هذا العام ستعرض صفحات منتجات App Store ملخصات لممارسات الخصوصية بسيطة وسهلة القراءة وسيُطلب من جميع التطبيقات الحصول على إذن المستخدم قبل التتبع

«عرض صفحات App Store ملخصًا لممارسات الخصوصية لكل تطبيق قبل تنزيله»

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- تجربة صوتية افضل لأجهزة AirPods

مع نظام iOS 14 يأتى لك بنجربة تشبه المسرح إلى AirPods Pro من خلال تطبيق مرشحات الصوت وضبط الترددات التي تتلقاها كل أذن ويعمل التبديل التلقائي للجهاز على تبديل صوت AirPods وAirPods Pro بسلاسة بين iPhone وiPad وMac.4 واصبح الصوت أكثر وضوحًا

«تبديل صوت AirPods أو AirPods Pro بسلاسة بين iPhone وiPad وMac من خلال التبديل التلقائي للجهاز»

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- تطبيق Translate اصبح أفضل وأسهل لترجمة المحادثات، ويقدم ترجمة للصوت والنص من بين 11 لغة مختلفة.

- اصبح Siri يجيب على الأسئلة المعقدة بمعلومات مصدرها عبر الإنترنت.

- يجعل تطبيق المنزل The Home app التحكم في المنزل الذكي أسهل من خلال اقتراحات وتعمل الإضاءة التكيفية للأضواء المتوافقة التي تدعم HomeKit على ضبط درجة حرارة اللون تلقائيًا على مدار اليوم، وتستخدم ميزة التعرف على الوجه في أجراس الأبواب والكاميرات المتوافقة على الجهاز من Apple TV أو HomePod لتحديد الزوار. ومراعاة الامان ف تطبيق Home وHomeKit، لذلك يتم تشفير جميع المعلومات حول الملحقات المنزلية للمستخدم من طرف إلى طرف end-to-end.

- توفر الإصدارات الرقمية من مفاتيح السيارة للمستخدمين طريقة آمنة لاستخدام iPhone لفتح وبدء تشغيل سيارتهم. يمكن مشاركة مفاتيح السيارة بسهولة باستخدام الرسائل، أو تعطيلها من خلال iCloud في حالة فقد أحد الأجهزة، وهي متاحة اليوم للسيارات المتوافقة باستخدام تقنية NFC.

- اصبح لتطبيق Health خبرات لإدارة النوم وفهم أفضل لمستويات الصوت التي قد تؤثر على صحة السمع. وتوفير قائمة التي تتضمن الطوارئ SOS والمعرف الطبي وتخطيط القلب واكتشاف السقوط والمزيد للمستخدمين مكانًا مركزيًا لإدارة ميزات الصحة والسلامة .

- يبقي تطبيق Weather المستخدمين على اطلاع دائم بأحداث الطقس، ويظهر الرسم البياني الجديد لهطول الأمطار في الساعة التالية هطول الأمطار دقيقة بدقيقة.

ميزة Apple One هي أسهل طريقة للحصول على العديد من خدمات Apple، بحيث يمكن للعملاء اختيار الباقة المناسبة لهم أو لعائلاتهم وستكون متاحة ابتداءً من هذا الخريف.

- ميزات إمكانية الوصول Back Tap توفر طريقة جديدة وسريعة لتشغيل الإيماءات والمهام واختصارات الوصول واكتشاف لغة الإشارة في Group FaceTime، والتعرف على الصوت والتي تستخدم الذكاء على الجهاز لإعلام المستخدمين عند سماع صوت إنذار الحريق أو تم الكشف عن جرس الباب. VoiceOver، وهناك قارئ الشاشة لمجتمع المكفوفين يتعرف الآن تلقائيًا على ما يتم عرضه بصريًا على الشاشة حتى يصبح المزيد من التطبيقات وتجارب الويب في متناول المزيد من الأشخاص.

«تطبيق الترجمة يترجم الصوت أو النص بين اللغات المدعومة بسرعة وسهولة ويمكنه العمل دون اتصال بالإنترنت للحفاظ على خصوصية المحادثات»

«تطبيق المنزل Home App يوفر نظرة سريعة على ملحقات المنزل الذكي Smart Home للمستخدم»

«مفاتيح السيارة الرقمية تمنح المستخدمين طريقة لفتح وتشغيل سيارتهم بأمان باستخدام iPhone الخاص بهم فقط، ويمكن مشاركتها بسهولة باستخدام الرسائل»