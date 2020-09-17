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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم تحديد مرض السكري باعتباره أحد أبرز عوامل الخطر للنتائج السيئة في مرض فيروس كورونا ووجد الأطباء أن الفيروس يمكن أن يتسبب أيضًا في ارتفاع نسبة السكر في الدم لدى مرضى COVID-19 الذين لا يعانون من مرض السكري، ومع تقدم الوباء في جميع أنحاء العالم ، وجد الباحثون أن ارتفاع السكر في الدم ربما يكون عامل خطر مستقلا لوفيات كورونا، حتى في المرضى غير المصابين بالسكري، وفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS.

ومع استمرار العلماء والباحثين في مجال الصحة في اكتشاف معلومات جديدة حول فيروس كورونا، أكد الدكتور Manjunath Malige ، رئيس وكبير أخصائي الغدد الصماء ، بمستشفى Aster RV بالهند عن العلاقة بين COVID-19 وفرط سكر الدم سواء بسبب بعض الأدوية المستخدمة لعلاج كورونا مثل فافيبيرافير يمكن أن تسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم ، وما الذي يمكن فعله لتطبيع مستويات الجلوكوز.

لماذا يرفع COVID-19 مستويات السكر في الدم لدى غير المصابين بالسكري؟

أي عدوى ، بما في ذلك مرض كوفيد -19 ، سترفع مستويات السكر في الدم هذه هي الاستجابة الطبيعية للجسم لمساعدة الجسم على التكيف مع العدوى ومع ذلك ، في بعض الأحيان تكون هذه الاستجابة الطبيعية غير متناسبة ، مما يؤدي إلى زيادة مستويات السكر في الدم بشكل مفرط عندما يصاب مرضى السكري بـ COVID-19 ، فقد يكونون أكثر عرضة للإصابة بأعراض أكثر حدة. نظرًا لضعف جهاز المناعة لديهم ، فقد يواجهون صعوبة في مكافحة العدوى أيضًا ، قد ينتشر الفيروس في بيئة ترتفع فيها نسبة الجلوكوز في الدم ، وفقًا للاتحاد الدولي للسكري.

هل يزيد Favipiravir من مستويات السكر في الدم لدى مرضى COVID-19؟

فافيبيرافير دواء مضاد للفيروسات ولا يؤدي بمفرده إلى زيادة مستويات السكر في الدم لدى المرضى الحقيقة هي أن العدوى الفيروسية يمكن أن تزيد من مستويات السكر في الدم.

ما يمكن للمرضى فعله لخفض مستويات السكر في الدم.

يجب على مرضى السكري المصابين بعدوى COVID-19 فحص مستويات السكر لديهم بانتظام باستخدام مقياس الجلوكوز 2-3 مرات في اليوم، إذا كانت مستويات السكر أعلى من 130 (صائم) وما فوق 170 (ساعتان بعد الطعام) ، فيجب عليهم مراجعة الطبيب ، ويفضل أن يكون طبيب الغدد الصماء حيث قد يلزم تغيير الجرعة أو الأدوية لعلاج مرض السكري، سيحتاج بعض المرضى إلى الأنسولين مؤقتًا على الأقل أثناء تناولهم للستيرويدات لعلاج عدوى COVID-19

تشمل التدابير العامة لارتفاع نسبة السكر في الدم ما يلي:

- اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن والالتزام بالروتين، اختيار الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية والدهون المشبعة والدهون المتحولة والسكر والملح.

- من المهم لمرضى السكر أن يتابعوا كمية الكربوهيدرات في الأطعمة والمشروبات.

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- شرب كمية كافية من الماء وتجنب العصائر السكرية أو الصودا.

- زيادة النشاط البدني.

- اتخاذ خطوات لإدارة التوتر.

- الحصول على قسط كافٍ من النوم كل ليلة.

- تناول الدواء حسب تعليمات الطبيب.

- اتباع نظام غذائي صحي يتكون من مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات الطازجة ، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام ، والحفاظ على وزن صحي يمكن أن يساعد في إدارة مستويات السكر في الدم.