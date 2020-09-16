أشباح كورونا تهاجم فرنسا مجددا.. 10 آلاف إصابة

سجلت فرنسا حوالى 10 آلاف إصابة جديدة بوباء كوفيد-19 خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ما يقارب أعلى مستوى أحصي منذ بدء حملة الفحوص على نطاق واسع لكشف الإصابات في جميع أنحاء البلد، على ما أعلنت الوكالة الوطنية للصحة العامة.

وتوفي 46 مصابا بفيروس كورونا المستجد في المستشفيات خلال الساعات الـ24 الأخيرة، مقابل 37 وفاة في اليوم السابق، بحسب ما أفادت الوكالة على موقعها الإلكتروني، فيما تخطت الحصيلة الإجمالية للوفيات الأربعاء عتبة 31 ألفا (31045).

وتم التثبت من 9784 إصابة بين الثلاثاء والأربعاء، بالمقارنة مع 7852 إصابة في اليوم السابق، وذلك بعد تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية السبت، زادت عن 10 آلاف.

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ونقل 2976 مريضا إلى المستشفيات في الأيام السبعة الأخيرة، وهو عدد أعلى بـ250 مريضا من الأرقام المعلنة في اليوم السابق، بحسب جهاز الصحة العام.

وبلغ عدد الذين نقلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الـ24 الأخيرة 649 مريضا، ما يؤكد المنحى التصاعدي لهذا الرقم بعد تسجيل 545 الإثنين و642 الثلاثاء، بحسب وكالة فرانس برس.

وبلغ عدد المرضى في أقسام الإنعاش مساء الأربعاء حوالى 508 مريضا (مقابل 479 الثلاثاء)، بينهم مئة نقلوا في الساعات الــ24 الأخيرة. وعلى سبيل المقارنة، كانت أقسام الإنعاش تستقبل حوالى خمسين مريضا جديدا في مطلع أيلول/سبتمبر.

في المقابل، بقيت نسبة النتائج الإيجابية من أصل العدد الإجمالي لفحوص تشخيص الإصابات، مستقرة بمستوى 5,4%.