7 نصائح للحماية من السكتة الدماغية

قد يتعرض الإنسان إلى خطر السكتة الدماغية الناتجة عن قلة تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى الدماغ، مما يؤثر على بعض الخلايا والتسبب في تلفها.

وحتى يتم تجنب الإصابة بالسكتة الدماغية المفاجئة يجب عليك اتباع بعض النصائح للحماية من السكتة الدماغية.





نصائح للحماية من السكتة الدماغية:

في تقرير نشرته مجلة جامعة هارفارد الطبية تمت الإشارة إلى بعض النصائح المهمة، التي تقي من التعرض إلى السكتة الدماغية، وهي كالتالي:

التقليل من ضغط الدم

من المهم الحفاظ على مستوى ضغط الدم في معدلاته الطبيعية، حيث أن عدم السيطرة على ضغط الدم وارتفاعه يساهم بشكل كبير في التعرض للسكتة الدماغية.

ولهذا عليك بمراقبة مستوى ضغط الدم لديك، وإن كان مرتفعا يجب العمل على التقليل منه، وحتى يتم هذا عليك بالتقليل من الملح في الطعام، وتجنب الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة، والحرص على تناول الفواكه والخضروات والأسماك.

ممارسة الرياضة

تعتبر التمارين الرياضية مهمة للوقاية من السكتة الدماغية، حيث أنها تساعد على عمل الدورة الدموية بشكل أفضل والتخلص من الوزن الزائد.

وعليك بممارسة الرياضة 5 أيام أسبوعيا لمدة نصف ساعة على الأقل حتى وإن كانت رياضة بسيطة مثل رياضة المشي.

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إنقاص الوزن

يعد الوزن الزائد من العوامل المسببة للسكتة الدماغية، ولهذا عليك بانقاص الوزن والتخلص من الدهون الزائدة بالجسم التي تؤدي إلى ارتفاع معدل ضغط الدم وبالتالي يكون الإنسان أكثر عرضة للسكتة الدماغية.





مراقبة الكوليسترول بالدم

يعد ارتفاع معدل الكوليسترول بالدم من أسباب الإصابة بالسكتة الدماغية.

ولهذا من المهم السيطرة على معدل الكوليسترول من خلال تناول الأطعمة الصحية، والحد من تناول الدهون الغير صحية مع الحرص على تناول الفواكه والخضروات التي تحتوي على الألياف.

الإقلاع عن التدخين

إذا كنت من المدخنين عليك بالإقلاع فورا عن التدخين الذي يتسبب في الكثير من المشكلات الصحية والأمراض التي تصل حدتها إلى السكتة الدماغية والجلطات القلبية.

مراقبة ضربات القلب

إذا كنت تعاني من اضطراب في ضربات القلب وعدم انتظامها فإن هذا قد يتسبب في تشكيل جلطات على القلب، والتي تنتقل بعد ذلك إلى الدماغ، مما ينتج عنها السكتة الدماغية.

ولهذا فإن من المهم العمل على علاج الرجفان الأذيني.

الحفاظ على معدل السكر بالدم

إذا كنت من مرضى السكري عليك بعدم الإهمال في العلاج حيث أن ارتفاع معدل السكر بالدم يزيد من تلف الأوعية الدموية، مما يزيد من احتمالية التعرض للسكتات الدماغية.