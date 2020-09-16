تسخين البيض… هل هو صحي؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعتين

تسخين الطعام ومدى تأثيره على صحة الناس، سؤال يمكن الاجابة عليه من خلال التأكيد ان الامر يختلف من وجبة إلى أخرى، وقد تتغير المكونات الغذائية بعد التسخين، كما من المحتمل أن ينخفض محتوى الوجبة من الفيتامينات والمعادن مقارنة بالطعام الطازج.

وفيما يتعلق بالبيض، فمن المهم الانتباه إلى طريقة حفظه أيضا فهذا يؤثر على طعم وملمس الوجبة. وإن كنت قد تركت وجبة البيض في الثلاجة فهناك عدة طرق للتسخين الصحيح كي لا تحصل على وجبة جافة ومطاطية الملمس.

وحتى تحصل على وجبة بيض شهية عليك أولا بتحضيرها عند درجة حرارة لا تقل عن 71 درجة مئوية.

تسخين البيض المخفوق

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لإعادة تسخين البيض المخفوق، يمكنك إما قليه في مقلاة أو إعادة تسخينه في وعاء آمن في الميكروويف عن طريق تقليبه كل 30 ثانية وتسخينه على الأقل لمدة دقيقة أو نحو ذلك.

تسخين عجة البيض

عند تسخين هذه الوجبة عليك دهن الصينية بالزبدة أو الزيت ومن ثم تحضيره في الفرن تحت درجة 180 درجة مئوية أو يمكن وضعها في مقلاة وتسخينها لمدة 3 دقائق على نار متوسطة مع قلب الجوانب.

البيض المسلوق

وفي حالة البيض المسلوق، عليك فقط نقع البيض المسلوق المتبقي في وعاء من الماء الدافئ لمدة 10-12 دقيقة ليكون جاهزا للأكل، بحسب مل نقلته “تايمز أوف إنديا”.