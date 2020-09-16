“الصحة العالمية”: تزايد أعداد كورونا خلال الشتاء في نصف الكرة الشمالي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - حذّرت منظمة الصحة العالمية، اليوم، من أن مرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد ينتشر بوتيرة مزعجة في بعض أجزاء نصف الكرة الشمالي مع اقتراب حلول موسم إنفلونزا الشتاء خلال عدة شهور.

وقالت ماريا فان كيركوف، واحدة من المسؤولين عن مواجهة كوفيد-19 في المنظمة، خلال بث عبر وسائل التواصل الاجتماعي: “بدأنا نرى اتجاهات مقلقة في بعض الدول”.

وأضافت: “نرى زيادة في عدد من يدخلون المستشفيات ومن هم في وحدات العناية المركزة خاصة في إسبانيا وفرنسا والجبل الأسود وأوكرانيا وبعض الولايات الأمريكية. وهذا أمر مقلق لأن موسم الإنفلونزا لم يحن بعد”.

وقالت فان كيركوف إن أعداد المرضى الذين يدخلون المستشفى وأعمارهم تتراوح بين 15 عاماً و49 عاماً تتزايد في دول عدة.

بدوره، نصح مايك رايان، أكبر خبير للطوارئ في المنظمة، من هم معرضون بشدة للإصابة بكوفيد-19 بالحصول على تطعيم ضد الإنفلونزا.

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اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن أوروبا تدخل مرحلة حاسمة في معركتها لمكافحة انتشار فيروس كورونا، في وقت سجلت أعداد الإصابات بالفيروس أرقاما قياسية.

وقال مدير الطوارئ في المنظمة، مايكل راين، إنه حان الوقت “لوقف البحث عن حلول مستحيلة”، وفق ما أوردت وكالة “فرانس برس”، الأربعاء. وأضاف أنه ينبغي اتخاذ قرارات صعبة لحماية الأشخاص الأكثر ضعفا والحرص على مواصلة تعليم الفتيان، ولكن مع توقع خسارة آخرين المعركة. وقال راين خلال مؤتمر صحفي افتراضي إن “اوروبا تقف على عتبة الدخول في فصل يبدأ فيه الناس العودة إلى داخل المنازل. وحتما ستتزايد الضغوط إزاء تسجيل إصابات”.

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