إليكم الأسباب الأساسية المسببة لانتشار السرطان سريعا في الجسم

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آخر تحديث: 16 - سبتمبر - 2020 9:33 مساءً
المدخنين تكون لديهم الأعراض السرطانية أكثر قوة، وينتشر السرطان في أجسامهم بشكل سريع
منذ انتشار مرض السرطان منذ سنوات طويلة وإيجاد العلاجات له، لم يعد السرطان كما كان يسمى في بداية عهده بأنه مرض “قاتل”، فالعلاجات اليوم أصبحت واسعة ونسبة الشفاء مرتفعة جدا. لكن دائما ما يتبادر إلى أذهاننا نفس السؤال،ما هو السبب الذي يجعل السرطان يتفشى في جسم المريض؟.
عددت طبيبة متخصصة بالأورام أسبابا من شأنها أن تسرع انتشار أمراض السرطان في جسم الإنسان، ما يسبب مخاطر كبيرة تهدد حياة المريض.
وكشفت الطبيبة الروسية إيلينا سميرنوفا، المتخصصة بالأورام، عن الأسباب التي من شأنها أن تسرع انتشار الأورام السرطانية الخطيرة في جسم الإنسان.
وأكدت الطبيبة الروسية أن المدخنين المصابين بسرطان القولون معرضون للوفاة بمقدار الضعف مقارنة بغير المدخنين.
ونوهت الباحثة إلى أن المدخنين تكون لديهم الأعراض السرطانية أكثر قوة، وينتشر السرطان في أجسامهم بشكل سريع، من العضو المصاب إلى الأعضاء السليمة، بعكس أقرانهم غير المدخنين.
كما أشارت الطبيبة إلى أن اتباع نظاما غذائيا منخفض الألياف وغني بالدهون من شانه أن يسرع تفشي الأورام السرطانية في الجسم أيضا.
وأكدت الطبيبة أن التناول المتكرر والمستمر للمشروبات الروحية، بالإضافة إلى عدم ممارسة الرياضة والخمول الدائم يساهم بشكل كبير في انتشار الأمراض السرطانية ويضعف مناعة الجسم.
وأشارت الأخصائية إلى أن خطر التطور السريع للأورام يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتاريخ العائلة المرضي، ويزداد احتمال الانتشار الكبير بالنظر إلى عدد حالات المرض المسجلة بين الأقارب.
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