شكرا لقرائتكم خبر عن «استشاري»: 6 أسباب لارتفاع سكر الدم من النوع الأول والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حدد د. ناصر الجهني، استشاري الغدد الصماء والسكري، الأسباب الشائعة لارتفاع مستوى السكر في الدم من النوع الأول. وقال الجهني، إن من أسباب ارتفاع سكري الدم من النوع الأول ما يلي: – إلغاء أو إنقاص جرعات الأنسولين. Advertisements – وجود مرض أو التهاب. – الدورة الشهرية (الحيض). – عدم حساب الكربوهيدرات. – انخفاض النشاط الجسدي. – أدوية مثل الكورتيزول.

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