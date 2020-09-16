شكرا لقرائتكم خبر عن بعض الأدوية المثبطة للمناعة لا تزيد من خطر الإصابة بـ COVID-19 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد باحثو الأمراض الجلدية، أن المرضى الذين يخضعون للعلاج المثبط للمناعة للأمراض الجلدية والروماتيزمية الشائعة مثل الصدفية والتهاب المفاصل الروماتويدي ليسوا في خطر متزايد للإصابة بـ COVID-19 ، ويجب أن يستمروا في تناول أدويتهم كما هو موصوف.

ووفقا للباحثين، في نظام هنري فورد الصحي في دراسة نشرت في المجلة من الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية، فإن معظم هؤلاء المرضى ليسوا أكثر عرضة للإصابة بـ COVID-19 من عامة الناس ، على الرغم من ضعف جهاز المناعة لديهم، وعلى حد قولهم فإن هذه النتائج يجب أن تطمئن المرضى والأطباء على حد سواء.



أدوية المناعة

ووفقا للمؤلف الرئيسى للدراسة، : "إذا كنت بحاجة إلى دواء مثبط للمناعة حتى يتم التحكم في حالتك بشكل جيد ، فلا يجب أن تخاف من الاستمرار في تناول هذا الدواء أثناء الوباء".

تعد الدراسة واحدة من أولى الدراسات التي تحلل العلاقة بين الأدوية المثبطة للمناعة للأمراض الجلدية وخطر الإصابة بعدوى COVID-19 ونتائجه، وحتى وقت قريب ، لم يكن معروفًا سوى القليل عن إدارة المرضى الذين يتناولون هذه الأدوية أثناء الجائحة وما إذا كانوا معرضين لخطر متزايد للإصابة بـ COVID-19 أو المضاعفات ذات الصلة بسبب ضعف جهاز المناعة لديهم.

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أجرى الفريق البحثى، تحليلًا بأثر رجعي لـ 213 مريضًا كانوا يتناولون أدوية مثبطة للمناعة لمرض التهابي بوساطة مناعية. تم اختبار المرضى لـ COVID-19 بين 1 فبراير و 18 أبريل وكانوا يتلقون أدوية مثبطة للمناعة لمدة شهر على الأقل قبل اختبارهم لـ COVID-19.

من بين 213 مريضًا ، تم اختبار 36 ٪ من COVID-19 بشكل إيجابي ولم يكن لديهم احتمالية أكبر للدخول إلى المستشفى أو وضعهم على جهاز التنفس الصناعي من عامة السكان.

لم يكن هناك دليل على أن أي دواء واحد مثبط للمناعة يزيد من احتمالات اختبار المريض للإصابة بمرض خطير أو الإصابة به، وكان العرق مؤشرا على حالة COVID-19 ، حيث كان لدى الأمريكيين من أصل أفريقي احتمالات أكبر للاختبار إيجابية.

على العكس من ذلك ، يقول الدكتور فينسترا ، كان المرضى الذين كانوا يخضعون لأنظمة العلاج متعدد الأدوية أكثر عرضة للدخول إلى المستشفى من أولئك الذين يتناولون دواءً واحدًا، ولكن وفقا للباحثين هناك حاجة إلى مزيد من البحث لشرح هذه النتيجة بشكل كامل ، لكنه قد يشير إلى أن العديد من الأدوية تزيد من قمع الجهاز المناعي للمريض ، مما يجعلها أكثر عرضة للإصابة بـ COVID-19.

بشكل عام ، المرضى الذين يعانون من كبت المناعة معرضون للإصابة بأمراض الجهاز التنفسي العلوي مثل نزلات البرد ، والتي قد تسبب السعال وسيلان الأنف والتهاب الحلق. حتى الآن ، ومع ذلك ، لم يتم الإبلاغ عن أن هؤلاء المرضى معرضون لخطر الإصابة بـ COVID-19. يعتبر كبار السن والأشخاص الذين يعانون من حالات طبية أساسية مثل السرطان ومرض الانسداد الرئوي المزمن ومرض السكري من المخاطر العالية للإصابة بفيروس كورونا.