شكرا لقرائتكم خبر عن حال عدم اكتشاف علاج .. ما أفضل شيء نفعله إذا لم نستطع قتل فيروس كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البروفيسور رائد دويك، رئيس معهد الجهاز التنفسي في كليفلاند كلينك في أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية ، أننا عندما لا نستطيع قتل فيروس، فإن أفضل شيء يمكننا فعله هو منعه من التكاثر.. كل ما يمكننا فعله هو تقصير فترة الإصابة وهذا يجعل المريض بعد انتهاء العدوى، يتعافى أكثر وأسرع ويتخلص الجسم من أي بواقي للفيروس.

وبحسب ما نشر موقع "مينت" فإن Remdesivir الريميديسفير، هو الدواء الوحيد الذي يستهدف الفيروس نفسه، حيث يعمل عن طريق العبث بقدرة الفيروس على التكاثر يتسبب في حدوث أخطار عندما يحاول الفيروس نسخ نفسه.

وقد تم تطوير العقار في الأصل كعلاج للإيبولا، لكنه لم يكن فعالًا بشكل قوي، كما أن تفشي المرض المتضائل في إفريقيا جعل من الصعب على الشركة المصنعة ، Gilead Sciences Inc ، دراسة تأثيره على الإيبولا.

وأظهرت التجارب السريرية أن الريميديسفير يمكن أن يساعد مرضى Covid-19 في المستشفى على التعافي بسرعة أكبر لكنه ليس علاجًا نهائيا لكورونا، ومن غير المرجح أن يكون هناك علاج في أي وقت قريب.

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قال كانون : "سيستغرق الأمر سنوات لامتلاك أدوية فعالة ومحددة يمكنها وقف فيروس كورونا في مساره.. تفشل الغالبية العظمى من الأدوية المرشحة."

في المستقبل ، من المرجح أن يحصل المرضى على مزيج من العلاجات التي تهاجم الفيروس وغيرها من العلاجات التي تساعد في الحفاظ على استقرارهم.

حاليًا ، يعتبر remdesivir جزءًا من رعاية المرضى التي تتضمن العلاج الوحيد الآخر، وهو الستيرويد ديكساميثازون، الذى يقلل وفيات كورونا من المرضى ذوى الحالات الحرجة بالإضافة إلى الأساليب العلاجية الأخرى عند الحاجة بما في ذلك وضع المرضى على أجهزة التنفس الصناعي وأدوية سيولة الدم والأساليب التجريبية لتهدئة الجهاز المناعي المفرط النشاط.

مع وصول الأساليب الجديدة إلى السوق، ستتم إضافتها إلى هذا المزيج. ولكن بالنسبة لمعظم الناس، فإن أي علاج فيروسي يجب أن يتفوق في أدائه على النهج الهائل والقائم بالفعل: جهاز المناعة البشري.