شكرا لقرائتكم خبر عن 10 نصائح من وزارة الصحة لارتداء الكمامة بطريقة آمنة.. فيديوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرضت وزارة الصحة والسكان، فيديوجرافا يسلط الضوء على 10 نصائح مهمة لارتداء الكمامة بطريقة آمنة من أجل الحماية من انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 16".

وفيما يلي هذه النصائح:

حافظ على غسل الأيدي لمدة لا تقل عن 20 ثانية قبل وبعد ارتداء الكمامة

تأكد من أن الكمامة تغطي الأنف والفم جيدا

احرص على عدم لمس الجهة الأمامية من الكمامة

لا ترتدي الكمامة على منطقة الذقن فقط

لا ترتدي الكمامة مبللة أو ممزقة أو فضفاضة

انزع الكمامة من خلف الأذنين أو الرأس

لا تنزع الكمامة للتحدث مع الأخرين

تخلص من الكمامة بعد استخدامها في سلة مهملات مغلقة

لا تعيد استخدام الكمامة ذات الاستعمال الواحد مرة أخرى

لا تشارك الآخرين استخدام الكمامة الخاصة بك

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من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 776 متعافي من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 85745 حالة حتى اليوم.

وأوضح بيان الوزارة، أنه تم تسجيل 163 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.

وقال البيان، إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر البيان، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 101340 حالة من ضمنهم 85745 حالة تم شفاؤها، و 5679 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".