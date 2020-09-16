شكرا لقرائتكم خبر عن الجرعات العالية من مادة البوتوكس قد تؤدي لفقدان العظام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة أن الجرعات العالية من مادة البوتوكس قد تؤدي إلى فقدان العظام، ووفقًا للباحثين في كلية طب الأسنان بجامعة نيويورك، فإن حقن البوتوكس لعلاج آلام الفك والوجه لا تؤدى إلى تغييرات مهمة في عظم الفك عند استخدامها على المدى القصير وبجرعات منخفضة ومع ذلك ، وجدوا أدلة على فقدان العظام عند استخدام جرعات أعلى.

وبحسب موقع "ميديكال" دعا الباحثون ، الذين نُشرت نتائجهم في مجلة إعادة تأهيل صحة الفم، إلى مزيد من الدراسات السريرية لتتبع التغيرات المرتبطة بالعظام والعضلات باستخدام البوتوكس على المدى الطويل لعلاج اضطرابات العضلات والمفاصل الصدغي الفكي.

واضطرابات العضلات والمفاصل الصدغي الفكي هي مجموعة من حالات الألم الشائعة التي تحدث في مفصل الفك والعضلات المحيطة، وأكثرها شيوعًا يشمل العضلات المسؤولة عن المضغ.

في حين أن العديد من الأفراد يديرون أعراض المفصل الفكي الصدغي لديهم من خلال العلاجات المحافظة مثل تمارين الفك، والأجهزة الفموية، والتغييرات الغذائية ، وتسكين الآلام، لا يستجيب البعض لهذه العلاجات.

تمت الموافقة على البوتوكس (أو توكسين البوتولينوم) ، وهو دواء قابل للحقن معتمد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ومعروف بقدراته على الحد من التجاعيد ، لعلاج بعض اضطرابات العضلات والألم ، بما في ذلك الصداع النصفي.

وهو يعمل جزئيًا عن طريق شل العضلات أو إضعافها مؤقتًا.

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في الولايات المتحدة ، تجرى حاليًا تجربة سريرية للمرحلة الثالثة لدراسة استخدام البوتوكس لعلاج المفصل الفكي الصدغي.

حتى الآن ، أظهرت الدراسات الصغيرة التي استخدمت البوتوكس لعلاج المفصل الفكي الصدغي في البشر نتائج مختلطة في الدراسات التي أجريت على الحيوانات ، أدت حقن البوتوكس في عضلات الفك إلى فقدان عظام الفك بشكل كبير.

يُعتقد أن هذا يرجع إلى عدم استخدام العضلات لممارسة القوة اللازمة لإعادة تشكيل العظام، ولكن قد يكون للبوتوكس أيضًا تأثير مباشر على ارتشاف العظام، وهي عملية تكسير أنسجة العظام.

بالنظر إلى هذه النتائج المثيرة للقلق من الدراسات التي أجريت على الحيوانات، والنتائج المحدودة من الدراسات السريرية ، فإن إجراء المزيد من الأبحاث حول سلامة البوتوكس لعضلات الفك والعظام أمر بالغ الأهمية ".

اشتملت دراسة جامعة نيويورك على 79 امرأة مصابة بالمفصل الصدغي الفكي الصدغي الذي يؤثر على عضلات وجههن: 35 منهن تلقين حقن البوتوكس (بين جولتين وخمس جولات في العام الماضي) و 44 امرأة لم يتم علاجهن بالبوتوكس لكن ربما استخدمن علاجات أخرى لمفصل الفك الصدغي وباستخدام الأشعة المقطعية المتخصصة ، قاس الباحثون كثافة وحجم عظام الفك لدى المشاركين.

وجد الباحثون أن كثافة وحجم عظام الفك كانت متشابهة بين النساء اللواتي تناولن حقن البوتوكس لعلاج المفصل الفكي الصدغي، وأولئك اللواتي لم يقمن بذلك.

في حين تم إعطاء معظم المشاركين في الدراسة جرعات منخفضة نسبيًا من البوتوكس - أصغر مما كانت عليه في معظم التجارب السريرية - كان الأفراد الذين تلقوا جرعات أعلى من البوتوكس أكثر عرضة للإصابة بانخفاض كثافة العظام.