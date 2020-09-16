شكرا لقرائتكم خبر عن معهد أمصال الهند يستأنف التجارب على لقاح أكسفورد لكورونا بشروط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعطى المراقب العام للأدوية في الهند (DCGI) الإذن لمعهد أمصال الهند لاستئناف التجارب السريرية لمرشح لقاح أكسفورد لفيروس كوورنا في البلاد، بعدما ألغى أمره السابق بتعليق أي توظيف جديد للمرحلة اثنان وثلاثة محاكمة.

ووفقا لتقرير لصحيفة timesnownews وضع DCGI شروطًا معينة مثل توخي مزيد من الحذر أثناء الفحص ، وتقديم معلومات إضافية في الموافقة المستنيرة والمراقبة الدقيقة للأحداث أثناء متابعة الدراسة التي يجب أن يتبعها "بدقة" معهد أمصال الهند، كما طُلب من معهد الأمصال أن يقدم إلى مكتب DCGI تفاصيل الأدوية المستخدمة وفقًا لبروتوكول إدارة الأحداث.

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كان DCGI قد وجه في 11 سبتمبر معهد أمصال الهند لتعليق أي تجنيد جديد في المرحلة الثانية والثالثة من التجارب السريرية لمرشح لقاح أكسفورد COVID-19 حتى طلبات أخرى على خلفية شركة الأدوية العملاقة AstraZeneca التي توقف التجارب السريرية في بلدان أخرى مؤقتًا بسبب من "مرض غير مبرر" في أحد المشاركين في الدراسة.

حيث قالت شركة الأدوية البيولوجية البريطانية السويدية العملاقة AstraZeneca وجامعة أكسفورد إن التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا الخاص بها قد استؤنفت في المملكة المتحدة بعد أن أكدت هيئة تنظيم الأدوية الصحية (MHRA) أن التجارب كانت آمنة.