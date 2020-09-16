شكرا لقرائتكم خبر عن علماء بريطانيا: الموجة الثانية لكورونا لن تكون سيئة مثل الأولى لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال علماء بالحكومة البريطانية أن الموجة الثانية من فيروس كورونا في بريطانيا لن تكون بنفس السوء تقريبًا مثل الموجة الأولى، لأننا أفضل في احتواء الفيروس وعلاجه الآن، كما أن هناك آمالا كبيرة أيضًا في أن اللقاحات يمكن أن تكون متاحة في وقت مبكر من الربيع المقبل، بحسب جريدة "دايلي ميل" البريطانية.

وأوضح الخبراء أن مجموعة من عمليات الإغلاق المحلية وإجراءات التباعد الاجتماعي والعلاجات الطبية ستقلل بشكل كبير من معدل الوفيات وعدد الحالات.

وكانت هناك مخاوف وتحذيرات من أن مجموعة من حالات الإنفلونزا وكورونا معاً ستصبح كارثية على هيئة الصحة البريطانية هذا الشتاء لكن يتوقع المسؤولون أيضًا أن المشورة بشأن النظافة والتباعد الاجتماعي أثناء جائحة كورونا ستعمل على إيقاف معدلات الإنفلونزا - وكذلك الاتجاه للعمل من المنزل وتجنب وسائل النقل العام.

في أستراليا ونيوزيلندا ظلت حالات الأنفلونزا منخفضة مقارنة بالعام الماضي.

لا يزال المسؤولون يعتقدون أن الأشهر الستة المقبلة ستكون صعبة للغاية بالنسبة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية وبريطانيا ككل- لكن تفاؤلهم الحذر يقدم تناقضًا ملحوظًا مع التحذيرات الأخيرة من نقابات الأطباء والكليات الطبية، التي زعمت أن المستشفيات لن تكون قادرة على ذلك للتعامل مع الموجة الثانية.

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وجد استطلاع أجرته الجمعية الطبية البريطانية هذا الأسبوع أن 86% من الأطباء يتوقعون ارتفاع معدلات فيروس كورونا مرة أخرى خلال الأشهر الستة المقبلة.

ومع ذلك ، يعتقد المسؤولون الحكوميون أنه في حين أن الحالات آخذة في الارتفاع مرة أخرى ، فإن المنحنى سيكون مسطحًا مقارنة بشهري مارس وأبريل.

أحد أسباب هذا التوقع هو حقيقة أننا نعرف الآن الكثير عن الفيروس ويشمل ذلك التطورات الطبية، مثل اكتشاف أن علاج الستيرويد ديكساميثازون يمكن أن يقلل خطر الوفاة من فيروس كورونا بمقدار الثلث.

وقال المسؤولون أيضًا إن عمليات الإغلاق المحلية - وخدمة الاختبار والتتبع المحاصرة للفيروس - نجحت في منع تفشي الأمراض الأخيرة من الانتشار على نطاق أوسع.