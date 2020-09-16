شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. آشعة وتحاليل لتشخيص التهاب البنكرياس الحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب البنكرياس الحاد من الأمراض التي تظهر فجأة وتستمر لأيام، وهو يختلف عن التهاب البنكرياس المزمن ، ويمكن التأكد من تشخيص إصابتك بالتهاب البنكرياس من خلال التاريخ الطبي والفحص البدني واختبار الدم (الأميليز أو الليباز) للإنزيمات الهضمية في البنكرياس عادةً ما ترتفع مستويات الأميليز أو الليباز في الدم 3 أضعاف عن المستوى الطبيعي أثناء التهاب البنكرياس الحاد في بعض الحالات التي لا تكون فيها اختبارات الدم مرتفعة ولا يزال التشخيص موضع تساؤل، يمكن إجراء آشعة على البطن، مثل الآشعة المقطعية.

اختبارات وفحوصات لتشخيص التهاب البنكرياس الحاد

وفقا لموقع "مؤسسة البنكرياس الأمريكية" بعد تأكيد تشخيص التهاب البنكرياس الحاد من خلال تحليل الدم (الأميليز أو الليباز) يمكن إجراء بعض اختبارات التصوير للمساعدة في تحديد السبب تشمل هذه الاختبارات:

الموجات فوق الصوتية عبر البطن

يتم إجراء هذه الآشعة بشكل شائع لتقييم المرارة بحثًا عن حصوات لأن حصوات المرارة هي السبب الأكثر شيوعًا لالتهاب البنكرياس الحاد تستخدم الموجات فوق الصوتية الموجات الصوتية التي ترتد من البنكرياس والمرارة والكبد وأعضاء أخرى، وتولد أصداءها نبضات كهربائية تخلق صورة - تسمى الموجات فوق الصوتية- على شاشة فيديو.

إذا تسببت حصوات المرارة في حدوث التهاب ، فإن الموجات الصوتية سترتد عنها أيضًا، لتُظهر موقعها.

الموجات فوق الصوتية بالمنظار

هذا الاختبار غير مطلوب بشكل شائع أثناء التهاب البنكرياس الحاد بالمقارنة مع الموجات فوق الصوتية عبر البطن، فهي أكثر توغلًا نسبيًا ، حيث يقوم الطبيب بتمرير أنبوب رفيع مرن إلى أسفل المعدة. يتم توصيل كاميرا ومسبار الموجات فوق الصوتية بنهاية الأنبوب ، مما يتيح للطبيب إلقاء نظرة على صور المرارة والبنكرياس والكبد.

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تكون الصور أكثر حساسية من تلك الموجودة في الموجات فوق الصوتية عبر البطن في الكشف عن الحصوات الصغيرة في المرارة والقنوات الصفراوية التي قد تكون مفقودة ويمكنه أيضًا كشف وجود تشوهات في البنكرياس.

تصوير البنكرياس والقنوات الصفراوية بالرنين المغناطيسي

يستخدم التصوير بالرنين المغناطيسي وهو إجراء ينتج صورًا مقطعية لأجزاء من الجسم بعد أن يتم تخديره برفق ، يستلقي المريض في أنبوب يشبه الأسطوانة يقوم الفني بحقن صبغة في أوردة المريض ، مما يساعد على إظهار البنكرياس والمرارة والقنوات البنكرياسية والقنوات الصفراوية.

هذا اختبار حساس آخر لتقييم المرارة والقنوات الصفراوية والبنكرياس لمعرفة أسباب التهاب البنكرياس الحاد.

التصوير المقطعي المحوسب (CT)

الفحص بالتصوير المقطعي المحوسب هو تصوير إشعاعي غير جراحي (أشعة إكس) ينتج صورًا ثلاثية الأبعاد لأجزاء من الجسم، ويمكن إجراؤها عندما يكون التشخيص غير مؤكد أو عدة أيام في المستشفى لتقييم مدى تلف البنكرياس عندما لا يتعافى المريض بالسرعة المتوقعة.