شكرا لقرائتكم خبر عن FDA تحقق في لقاح أكسفورد بعد تعليق التجارب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ستيفن هان، المسؤول الأعلى في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، أن تجربة لقاح فيروس كورونا لشركة أسترازينكا وجامعة أكسفورد في الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال معلقة، وأن إدارة الغذاء والدواء تحقق في اللقاح للتأكد من السلامة أولاً، مضيفاً :"ليس لدينا كل الحقائق، لذلك لا نعرف السبب في حد ذاته، لكننا نحتاج حقًا إلى النظر في الأمر، ومسؤوليتنا الأساسية هي سلامة الشعب الأمريكي".

وقال مفوض إدارة الغذاء والدواء ستيفن هان خلال مقابلة مباشرة على إنستجرام مع السناتور الجمهوري الأمريكي تيم سكوت: "نحن هنا لحماية الجمهور الأمريكي وسنقوم بعمل مهم للغاية مع الشركة لمعرفة ما إذا كانت هناك مشكلة كبيرة تتعلق بالسلامة أم لا".

ووفقا لموقع "مينت" فقد تم إيقاف التسجيل في التجارب العالمية لصناعة الأدوية البريطانية للقاح أسترازينكا، والتي تطورها مع باحثين في جامعة أكسفورد ، مؤقتًا في 6 سبتمبر ، بعد أن كان لأحد المشاركين في التجربة في المملكة المتحدة أثر جانبي خطير يُعتقد أنه اضطراب التهاب في العمود الفقري نادر يسمى العرض العرضي. التهاب النخاع.

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واستأنفت الشركة التجارب في المملكة المتحدة، وكذلك تجارب البرازيل وجنوب إفريقيا.

وقد ذكرت رويترز بناء على مصادر أن التجارب الأمريكية لا تزال معلقة في انتظار تحقيقات إدارة الغذاء والدواء ولجنة السلامة.

وتراقب الحكومة الأمريكية جهود لقاح COVID-19 عن قرب، حيث يخشى بعض العلماء ومسؤولو الصحة العامة أن يسارع الرئيس دونالد ترامب للحصول على لقاح معتمد قبل الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر لتعزيز تصور طريقة تعامله مع الوباء.