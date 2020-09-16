صحة ورشاقة

تحذير مهم من منظمة الصحة بشأن كورونا

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير مهم من منظمة الصحة بشأن والان مع التفاصيل

الأربعاء 16 سبتمبر 2020

حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء من أن مرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد ينتشر بوتيرة مزعجة في بعض أجزاء نصف الكرة الشمالي مع اقتراب حلول موسم إنفلونزا الشتاء خلال عدة شهور.

 

وقالت ماريا فان كيركوف أحد المسؤولين عن مواجهة كوفيد-19 في منظمة الصحة خلال بث عبر وسائل التواصل الاجتماعي "بدأنا نرى اتجاهات مقلقة في بعض الدول".

 

Advertisements

وأضافت "نرى زيادة في عدد من يدخلون المستشفيات ومن هم في وحدات العناية المركزة خاصة في إسبانيا وفرنسا والجبل الأسود وأوكرانيا وبعض الولايات الأمريكية، وهذا أمر مقلق لأن موسم الإنفلونزا لم يحن بعد".

 

وقالت فان كيركوف، إن أعداد المرضى الذين يدخلون المستشفى وأعمارهم تتراوح بين 15 و 49 عاما تتزايد في دول عديدة.

 

ونصح مايك رايان أكبر خبير للطوارئ في المنظمة من هم معرضون بشدة للإصابة بكوفيد-19 بالحصول على تطعيم ضد الإنفلونزا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحذير مهم من منظمة الصحة بشأن كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا