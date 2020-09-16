شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة أطعمة منتشرة تخفض الوزن بطريقة طبيعية وآمنة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قائمة من الخضراوات عددتها ناتاليا بوغاتشوفا أخصائية التغذية، يجب تضمينها في النظام الغذائي لمن يرغب في إنقاص الوزن.

تشمل القائمة أنواعاً مختلفة من الخس، بما في ذلك خس «أيسبرغ» والجرجير والبصل وما إلى ذلك، تعد السبانخ والكرفس مفيدة خصوصاً أنها تحتوي على الكثير من الألياف وأحماض الفوليك والأسكوربيك. كما أنها غنية بالبوتاسيوم، وهو مدر للبول. في هذا الصدد، لا ينصح بالسبانخ للأشخاص الذين يعانون من تحصٍّ بولي، وفقاً لـ«سبوتنيك».

ومن أجل امتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل، تنصح أخصائية التغذية بتتبيل السلطات بكمية صغيرة من الزيت النباتي.

يعتبر الكرنب أيضاً مثالياً لفقدان الوزن وأي نوع من أنواعه، وهو مصدر للألياف الغذائية والفيتامينات C وU وPP والسلفورافان والكالسيوم والمغنيسيوم.

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مخلل الملفوف ليس أقل فائدة

وقالت أخصائية التغذية: «المخلالات خصوصاً مخلل الملفوف، له فوائد إضافية للميكروبات المعوية المفيدة، التي من الصعب تقدير دورها في تخليق الفيتامينات وامتصاص العناصر الغذائية وحتى التحكم في الشهية».

ووفقا لها، يجب تضمين البنجر في النظام الغذائي جنباً إلى جنبٍ مع الخضراوات الورقية. وقالت: «الألياف وأحماض الفاكهة تحفز الهضم، والكمية الملحوظة من المغنيسيوم والمنغنيز والبوتاسيوم تساعد في الحفاظ على التمثيل الغذائي للطاقة، ونقل النبضات العصبية إلى المستوى المناسب».

يوجد أيضاً في البنجر الأحمر، الأصباغ والنترات غير العضوية، وهي تتمتع بخصائص مضادة للأكسدة وتخفض ضغط الدم.

تشمل القائمة أيضاً المواد المولدة للحرارة – ما يسمى بالخضراوات «الساخنة» ذات المذاق الحار، منها الزنجبيل والفلفل الحار والفجل والخردل، وكذلك البصل والثوم، لها تأثير مطهر ومضاد للأكسدة ومحفز للجسم. أولئك الذين يسعون إلى إنقاص الوزن يجب أن يدخلوا هذه الخيارات في نظامهم الغذائي.