السودان ترفع حظر كورونا لأول مرة منذ أبريل

أعلنت اللجنة العليا للطوارئ الصحية في السودان، الأربعاء، رفع الحظر الذي فرضته ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد _ 19)، مع الإبقاء على حالة الطوارئ الصحية .



وقالت اللجنة العليا إنها رفعت الحظر، الذي فرضته ظروف جائحة كورونا مع التنبيه على أهمية مراعاة التدابير الصحية اللازمة والتقيد بالموجهات التي تصدر عن وزارة الصحة السودانية للحد من انتشار الوباء بين السودانيين، خاصة مع تزايد احتمالات انتشار المزيد من الأوبئة.

وأشارت اللجنة إلى أهمية تنسيق الجهود مع لجنة درء كوارث السيول والفيضانات ودعمها لتخفيف الأضرار على المواطنين

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ونبهت اللجنة السودانيين إلى أن خطر الجائحة لم ينقشع بعد، لذلك يتوجب الحرص على اتباع الإرشادات الصحية والالتزام بالموجهات العامة لضمان سلامتهم وحمايتهم من الأمراض.

وبلغت حصيلة السودان من فيروس كورونا حتى الآن 13,535 إصابة فضلا عن 836 حالة وفاة.

في المقابل بلغت حصيلة العالم نحو 30 مليون إصابة، وأكثر من 943 ألف وفاة.