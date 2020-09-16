شكرا لقرائتكم خبر عن «كاسبرسكي»: 68% من أولياء الأمور في مصر لا يتتبعون مواقع أطفالهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

كشفت دراسة استطلاعية بعنوان «الأبوة الرقمية المسؤولة»، أن 68% من الآباء في مصر لا يتعقبون أطفالهم لمعرفة أماكن وجودهم.

وتختلف أسباب ذلك لتتراوح بين عدم التفكير مطلقًا في مسألة تعقّب مكان الطفل (51%) وعدم معرفة كيفية القيام بذلك (23%) وعدم اتساع الوقت (13%). وبوسع الآباء الحصول على برمجيات تتيح لهم بعد تثبيتها على أجهزة أطفالهم إمكانية تحديد أماكنهم على الخريطة وتعيين منطقة آمنة يبقون ضمن حدودها. ومع ذلك، فقد ذكر 34% من الآباء في مصر أنهم لم يثبتوا أية برمجية تعقب على أجهزة أطفالهم.

وأشار أندريه سيدنكو رئيس قسم حلول سلامة الأطفال في شبكة كاسبرسكي إلى أن العصر الحديث يتيح مجموعة واسعة من البرمجيات المتطورة التي يمكنها أن تساعد في حماية الأطفال من الحوادث، سواء في حياتهم الواقعية أو الرقمية، وقال: «من الضروري معرفة كيفية استخدام هذه البرمجيات والاستفادة من منافعها، فمن المؤكد أن تتبع الطفل لمعرفة مكانه يمكن أن يوفّر على والديه الكثير من المتاعب ويمنحهما راحة البال، ولعلّ مزايا هذه البرمجيات تكمن في سماحها للآباء بالتحكم في حياة أطفالهم الواقعية، علاوة على الرقمية».

وأوصت كاسبرسكي باتباع بعض التدابير لضمان حماية الأطفال على الصعيدين الرقمي والواقعي، على رأسها إثراء المعرفة بشأن الأمن الرقمي للأطفال عبر التعرّف على أحدث التوجهات والتطبيقات، واعتماد السلوكيات المناسبة للحماية من المخاطر، مثل قواعد الأمن الأساسية أثناء الاتصال بالإنترنت. فضلا عن الحرص على التواصل مع الطفل ووضع حدود ينبغي له عدم تجاوزها، مع ضرورة مناقشته بالأماكن الآمنة التي يجب عليه الالتزام بها، سواء في الواقع أو على الإنترنت.