شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: مصر تقدمت 6 مراكز عالميًا في سرعة الإنترنت الشهر الماضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن االانضمام لمبادرة «مستقبلنا رقمي»، للمبتدئ والمتخصص والمحترف، ويمكن الانضمام إليها عن طريق اختيار كل شاب على المستوى الذي يمكنه اللحاق به.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، أن الشاب يستطيع تخطي المادة المطلوبة وفقًا لتنظيم وقته، وهذه ميزة التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن وظائف المستقبل تختلف تمامًا عن الفترة الحالية.

وتابع، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق مبادرة بناة مصر الرقمية، وتستهدف 1000 دارس في العام من شريحة عالية التخصص للالتحاق ببرنامج دراسي لمدة عام، ويمنحه فرصة إقامة مشروع أثناء فترة الدراسة من خلال شركة من الشركات المرموقة في مجال الاتصالات، ويستهدف كل شباب مصر، سواء من القاهرة أو داخلها، على أن توفر للدراسين أماكن للإقامة أثناء فترة الدراسة كمنحة من الحكومة.

واستكمل وزير الاتصالات حديثه، أن منصة مصر الرقمية، تم إطلاقها بعد مشروع درع مصر الفيدرالي، لتأمين البيانات، موضحًا أنه في العام الماضي تم تنفيذ مشروع رفع كفاءة البنية المعلوماتية للإنترنت مليار و600 ألف دولار، وهذا المشروع نجح في تحمل الضغوط التي تضاعفت خلال فترة جائحة فيروس كورونا المستجد.

واختتم تصريحاته، أن مصر تقدمت 6 مراكز في تقرير عالمي بشأن سرعة الإنترنت الشهر الماضي، على أن تستمر محاولات زيادة جودة الخدمة للمواطنين لتحسين التعامل مع الشبكة، لا سيما أنه أصبح مرفقًا مهمًا تزامنا مع قرب العام الدراسي الجديد.

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