شكرا لقرائتكم خبر عن 6 خرافات غير متوقعة عن الهواتف الذكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

العديد من المعلومات التي يعتقد بها عدد كبير من الناس بشأن الاحتفاظ بسلامة هواتفهم الذكية كطرق الحفاظ على الكفائة البطارية لأطول فترة ممكنة، أو الحيل التي يمكن الاعتماد عليها للتأكد من جودة الهاتف قبل شرائه، لكن تلك المعلومات ليست جميعها معروفة المصدر وبالتالي لا يمكن تحديد مدى صحتها بدقة.

أشار موقع «Bright Side» إلى مجموعة من العادات التي يمارسها مستخدمي الهواتف الذكية خلال استخدامهم لها، والتي ليس لها أساس من الصحة، وتتمثل تلك الخرافات في:

خفض سطوع الشاشة لمنع تضرر البصر

يعتقد البعض أن الاعتماد على الوضع الليلي لسطوع الشاشة سواء ليلًا أو نهارًا يساهم في تقليل تضرر العين من استخدام الهاتف لفترات طويلة، ولكن يشير الأطباء إلى أن هذا الأمر قد يؤدي لزيادة إرهاق العين لأنه يدفعك لمزيد من التركيز وبالتالي مزيد من المجهود المبذول، كما أشاروا لضرورة تعيين إضائه مشابهة لدرجة الإضائة المحيطة بالمستخدم، فهذا هو الوضع المثالي لعدم إرهاق العين.

شحن الهاتف لفترات طويلة يقلل من العمر الافتراضي للبطارية

من أكثر الخرافات شيوعًا هي أنه كلما طالت مدة وضع الهاتف على الشاحن بعد انتهاء عملية الشحن كلما انتهى العمر الافتراضي للبطارية بشكل أسرع، بينما يستطيع الهاتف الذكي في الواقع التوقف عن الشحن بمجرد الانتهاء تلك العملية، كما ينصح الخبراء بضرورة شحن البطارية قبل وصولها لأدنى مستويات الشحن حيث يساهم ذلك في عدم إتلافها بسرعة.

يجب إغلاق التطبيقات الغير مستخدمة للتوفير طاقة الهاتف

رغم أن هذه المعلومة قد تبدو منطقية إلا أنه وفقًا لتصريح شركة آبل فإن إعلاق التطبيقات التي لا يتم استخدامها كثيرًا توفيرًا لطاقة بطارية الهاتف ا يساعد على توفير الطاقة، يساهم ذلك في دفع الهاتف لبذل المزيد من الطاقة لإتمام عملة الغلق.

ترتفع جودة الكاميرا كلما زاد عدد الميجابكسل

تعتبر أيضًا من أبرز المعلومات شيوعًا، حيث يعتمد عليها الجميع للتأكد من جودة الكاميرا قبل شراء هاتف جديد، ولكن ميزة زيادة عدد الميجابكسل يستفيد منها فقط المصورين المحترين، أما بالنسبة للمستخدم العادي لا يتعلق الأمر بعدد الميجابكسل ولكن يتعلق بحجمها، فكلما زاد حجمها كلما زادت نسبة الحصول على صورة مثالية.

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استخدام الأرز لصيانة الهاتف إذا غرق في الماء

وضع االهاتف في الأرز أمر شبه بديهي في حالة غرق الهاتف في الماء وذلك نظرًا لقدرة الأرز على امتصاص الرطوبة، ولكن في الواقع من الممكن أن تدخل الجزيئات الصغيرة من الأرز بعض أجزاء اهاتف الدقيقة وتسبب الانسداد وبالتالي التلف، بينما تكون الطريقة الصحيحة في تجفيف الهاتف هي تركه على سطح جيد التهوية حتى يجف.

الاحتفاظ بالبطاقات الائتمانية بالقرب من الهاتف

اعتاد عدد كبير من مستخدمين الهواتف الذكية على وضع البطاقات الائتمانية بالقرب من الهاتف، ولكن يتسبب هذا التصرف في إتلاف الشريط المغناطيسي الخاص بالبطاقة، لذلك احرص على الاحتفاظ بهم في أماكن متفرقة.