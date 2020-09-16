طرق منزلية لتقوية مناعة طفلك

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 04:43 مساءً - لا تعتبر مناعة الانسان لحظية، بل تعتمد على عدة عوامل واسباب، ولذلك تتفاعل هذه العوامل وتتكامل الاسباب لكي تكون مع بعضها مناعة الانسان وقدرته على مواجهة الأمراض ومسبباتها، ولذلك على الأم أن تعتمد أسلوب حياة في بيتها يحفظ مناعة أطفالها قوية خاصة مع هجمة الأسباب الخارجية للمرض مثل انتشار فيروس كورونا في الآونة الأخيرة، وعلى ذلك فقد إلتقت " الخليج 365" بالدكتور محمد أبو داوود، إختصاصي طب الأطفال حيث أشار لأهم طرق تقوية مناعة الأطفال في المنزل كالآتي. تهوية غرف الأطفال تهوية غرفة الطفل كل يوم يجب أن تكون غرفة الأطفال جيدة التهويةن وتدخلها الشمس والهواء النقي، وبعيدة عن تلوثات الهواء.

يجب أن تفتح الأم شبابيك غرفة الأطفال وتهويتها لمدة ساعتين، ثم تعيد إغلاقها.

ويفضل أن يتم تعريض الطفل لأشعة شمس من خلال وجوده في غرفته في الفترة الصباحية، وما قبل غروب الشمس بقليل.

يجب أن يتم تعريض الطفل لاشعة الشمس لأن أشعتها تزوده بفيتامين د، وكذلك تحميه من مرض السرطان والربو ونقص المناعة. شرب الماء بكثرة أهمية شرب الماء يجب أن تقدم الأم لطفلها الماء على الدوام، ويمكن تنظيم جدول لشرب الماء ويخصص جرساً لكي ينبه الصغير إلى ضرورة شرب الماء.

لا يجب أن يشرب الرضيع الماء قبل عمر اربعة اشهر، ويقدم له الماء بعد ذلك.

يرفع الماء من قدرة الجسم على مقاومة الفيروسات، وبقاء الجسم رطباً يعني أن يكون قوي المناعة.

كما يعمل الماء على تخليص الجسم من السموم، ويفضل شرب الماء الدافيء بمجرد الإستيقاظ من النوم فهو يعتبر من افضل مضادات الأكسدة الطبيعية. تناول اللحوم الحمراء والبيض تناول اللحوم والبيض يجب ان يحصل الطفل على حصة يومية من اللحوم الحمراء.

ويفضل أن يتناول بيضة مسلوقة كل يوم أو أربع مرات في الأسبوع.

يرفع البيض المسلوق من مناعة الطفل ضد نزلات البرد، كما تفيد اللحوم الحمراء في الحصول على عنصر الزنك الذي يعزز المناعة أيضاً. تناول حصة من الفاكهة تناول الفواكه تعتبر الفاكهة هي الحياة بالنسبة للإنسان لأنها عبارة عن منجم من الفيتامينات والمعادن.

تحتوي الفواكه على فيتامين سي بنسبة بكيرة مثل الجوافة والبرتقال.

ويحتوي الموز على البوتاسيوم الذي يعزز المناعة ويمد الجسم بالطاقة.

ويعتبر التفاح من مضادات الأكسدة كما يقوي المناعة ويعززها، وهو مضاد طبيعي للبكتيريا والإلتهابات. النوم الكافي ليلاً النوم الصحي يجب أن يحصل الطفل على ثماني ساعات من النوم المتواصل الهاديء الليلي.

يفضل أن يبدأ نوم الطفل باكراً لكي يستفيد منه في رفع مناعته الطبيعية ضد الأمراض.

ويساعد النوم المبكر والكافي لجسم الطفل على نمو الأطفال، وتعزيز إفراز هرمونات النمو.

لا يعتبر النوم نهاراً أو حتى ساعات متأخرة من الصباح كافياً عن نوم الليل، ولكن القيلولة لمدة 45 دقيقة مفيدة لتنبيه الطفل وزيادة نشاطه وتركيزه. النظافة الشخصية المحافظة على النظافة الشخصية وتشمل نظافة البيت الذي يعيش فيه، وتهيئة بيئة نظيفة ومعقمة على الدوام.

نظافة جسم الطفل بدءً من الشعر والأظافر، وتمشيط الشعر وحمايته من الحشرات.

غسل أسنان الطفل مرتين يومياً.تعويد الطفل على غسل يديه كلما لعب، أو أمسك أي شيء خارج البيت، وعند عودته من الخارج.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طرق منزلية لتقوية مناعة طفلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.