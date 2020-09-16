ما هو خلع الولادة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 04:43 مساءً - معظم الناس يعتقدون خطأ أن سبب خلع الورك الولادي لحديثي الولادة ناتج عن الآلات المستخدمة في التوليد أثناء عملية الولادة، إلا أن خلع الورك هو أحد التشوهات الخلقية العظمية؛ حيث يُمثل خلع الورك الولادي حالةً من سوء تصنع مفصل الورك الذي قد يتطور خلال الحمل أو بعد الولادة في الطفولة المبكرة.

الدكتور أحمد عبدالعال، استشاري طب الأطفال في مستشفى برجيل، يعرف الأمهات على طبيعة خلع الولادة.

د. أحمد عبدالعال

يعرّف خلع الولادة عند الأطفال بأنه خروج رأس الفخذ من التجويف المسمّى بالتجويف الحقّي والطرف العلوي لعظمة الفخذ المسمّاة برأس عظمة الفخذ بشكل كامل أو جزئي، ففي الوضع الطبيعي تكون العظمتان ملتصقتين ببعضهما البعض، ويزيد استقرارهما ومحافظتهما على ذلك الوضع الأربطة والعضلات المحيطة بهما، أما في حالة الخلع فيخرج رأس عظمة الفخذ من التجويف الحقي، بحيث يؤثر ذلك بالتالي على تغذية المفصل وحجمه مما يؤدي بعد ذلك إلى حدوث تشوهات وقصر في عظمة الفخذ، وغالباً ما يؤدي إلى عرج إذا لم يتم العلاج.

الأسباب المؤدية إلى خلع الولادة

قلة السائل الأمنيوسي

يعد العامل الرئيسي لولادة الطفل مصاباً بخلع الولادة مجهولاً إلا أن توافر بعض العوامل قد يزيد فرصة إصابة الطفل ومنها:

- التاريخ العائلي للإصابة بخلع الولادة.

- الجنس الأنثوي.

- قلة السائل الأمينوسي حول الجنين أثناء الحمل مما يفقده قدرته على التحرك في الرحم بشكل طبيعي.

- الوضعية المقعدية للجنين أثناء الحمل.

- المولود الأول للعائلة نظراً لضيق الرحم وقلة مرونته، مقارنة بحالة الرحم عند تعدد الولادات.

- حالات التوائم.

- ولادة الطفل المبكرة أو ولادة الطفل بوزن يزيد على 5 كيلوغرامات.

أعراض وعلامات خلع الورك التي يجب ملاحظتها

سماع طقة في الورك

- سماع صوت طقة في الورك عند طي الركبتين وتحريك الفخذين للخارج.

- عدم تشابه الانثناءات الجلدية بين الساق والجسم في كلا الجانبين.

- ملاحظة طول الفخذ في أحد الجانبين.

- نقص حركة أو مرونة أحد الجانبين.

-ألم واختلاف الطول في الساق في مرحلة المراهقة، وبسبب الألم وعدم التوازن الحاصل في منطقة الحوض قد يضطر المراهق لتبديل مفصل الورك.

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تشخيص خلع الورك

تشخيص خلع الولادة

ليس من الصعب على طبيب الأطفال كشف خلع الولادة سواء عند الولادة، أو حتى بعد الولادة بفترة قصيرة، وذلك يعتمد بالأساس على الفحص السريري للمولود، ولكن أعراض خلع الورك عند الأطفال خلال الطفولة المبكرة دقيقة، وتحتاج لانتباه كبير حتى تتم ملاحظتها، كما يلجأ الأطباء للتصوير الإيكوغرافي للأطفال بعمر 4-6 أسابيع وحتى عمر 4 أشهر، حيث إن الفحص السريري لا يمكن الطبيب من اكتشاف كل الإصابات.

وبعد عمر 4 أشهر، ينصح باستخدام الأشعة السينية للحوض ومفصل الورك.

علاج خلع الورك

قد يضطر الطبيب لوضع جبيرة

قد يشمل علاج خلع الورك عند الطفل عدداً من التدابير للحد من التطور الشاذ لمفصل الورك والناجم عن الوضعية غير الطبيعية للفخذ ومنها:



- استخدام جهاز يسمى "بافليك" للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر؛ لتثبيت الوركين في موقعهما الصحيح ويوصى بارتدائه لمدة ستة أسابيع بشكل مستمر وستة أسابيع أخرى بشكل جزئي، ويخضع الطفل أثناء استخدامه للجهاز للتصوير الإشعاعي الدوري للتحقق من ثبوت مفصل الورك في موقعه.



- إعادة تثبيت مفصل الورك في موضعه الصحيح ووضع جبيرة لتثبيتها تحت تأثير التخدير للأطفال الذين تزيد أعمارهم على 6 أشهر، أو لعدم فعالية استخدام جهاز بافليك.



- التدخل الجراحي في حال تأخر علاج خلع الورك ببلوغ الطفل 18 شهراً، ويتم من خلالها استئصال أجزاء من المفصل أو العظم؛ للحفاظ على مفصل الورك في موضعه الصحيح.