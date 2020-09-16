اكتشاف طبي جديد .. عدسات لاصقة تقي من فقدان البصر لدى الأطفال

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - منذ 3 ساعات

يتمثل أهم أعراض قصر النظر في عدم القدرة على رؤية الأجسام البعيدة بوضوح، لذلك يميل الطفل المصاب إلى الاقتراب من الأجسام لرؤيتها بشكل أوضح. وفي حالات قليلة، يمكن أن يكون قصر النظر مصحوبًا بصداع وإجهاد العين والتعب. وعند ظهور أي من هذه الأعراض لدى الطفل يجب حينها مراجعة طبيب العيون لفحص النظر والتأكد من الحالة.

قدمت دراسة جديدة أملاً لصغار السن الذين يعانون من قصر النظر عبر العدسات اللاصقة التي توصف لكبار السن، والتي يمكن أن توقف قصر النظر أو تبطئ الإصابة لديهم.

ووجدت الدراسة، التي نُشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، أن العلاج باستخدام العدسات اللاصقة متعددة البؤر عالية القوة يقلل بشكل كبير من معدل تطور قصر النظر.

عدسات Add power هي عدسات لاصقة توفر قوة إضافية للأنشطة القريبة، مثل القراءة. كما أنها تساعد مرتديها على الرؤية بعيدة المدى، كما أوضح أخصائي البصريات جيفري والين، عميد كلية البصريات بجامعة ولاية أوهايو، والمؤلف الرئيسي للدراسة.

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وقال الدكتور والين في مقابلة مع ميديكال ديلي: “العدسات اللاصقة تشبه النظارات ثنائية البؤرة. تأتي العدسات في 3 مستويات من القوة المضافة.نعتقد أن ما يبطئ تقدم قصر النظر هو تركيز الضوء أمام شبكية العين”

وقد أجريت الدراسة على 294 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 7 و 11 عاماً لمدة ثلاث سنوات، وثق خلالها الباحثون التغيرات في البصر لدى المشاركين وقارنوا تأثير العدسات العادية مع قوة العدسات الجديدة.

وتبين بأن العدسات الجديدة ساهمت في الحد من قصر النظر لدى نسبة كبيرة من المشاركين في الدراسة.

يعد قصر النظر أحد الأسباب الأكثر شيوعاً لضعف البصر لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن أربعين عاماً. ويحدث عندما تنمو مقلة العين لفترة طويلة في مرحلة الطفولة أو المراهقة، حسبما ورد في موقع “ميديكال ديلي”