بطاطا مسلوقة وبيض.. تناوليهما بهذه الطريقة لتخسيس الوزن بسرعة!

اختبر الكثير من الاشخاص طريقة مجربة لإنقاص الوزن برجيم البطاطا المسلوقة والبيض. فهو رجيم مؤقت وصحي يوفر للجسم الكثير من المغذيات الأساسية. كما انه سهل التطبيق ويساهم في حرق الدهون في مدة لا تتخطى الايام القليلة. ولهذا ينصح كل من يعاني من السمنة باعتماد هذا الرجيم المجرب لإنقاص الوزن بالبطاطا المسلوقة والبيض. ومن اجل الحفاظ على قوام رشيق بعد ذلك يجب الحرص على تناول الاطعمة الغنية بالدهون والسكريات مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.



فوائد الرجيم

يعتبر رجيم البطاطا المسلوقة والبيض طريقة مجربة وناجحة لإنقاص الوزن في مدة قصيرة. وهو يساعد على حرق الدهون بسرعة كما على الشعور بالشبع لأطول مدة ممكنة وخصوصاً في الفترة الفاصلة بين الوجبات الاساسية. وفي نهاية مدته التي لا تزيد عن اسبوع يمكن ملاحظة خسارة كيلوغرامين الى 3 كيلوغرامات. لكن يجب التوقف عند هذا الحد ثم استعادة نظام حياتي وغذائي صحي. ومن الممكن تطبيق الرجيم مجدداً بعد مرور 3 اسابيع.

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طريقة رجيم البطاطا المسلوقة والبيض



يمكن تطبيق رجيم البطاطا المسلوقة والبيض بسهولة على ان يتم اتباع هذا البرنامج من دون اضافة السكر او الملح الى الطعام ومع الحرص على شرب الماء.

الايام من الاول حتى الرابع



الفطور. كوب من اللبن الزبادي غير المحلى وقليل الدسم مع كوب من القهوة او الشاي من دون سكر.

الغداء. حبة بطاطا مسلووقة مع طبق من الخضار المطهوة على البخار.

العشاء. بيضتان مسلوقتان مع كوب كبير من شوربة مصنوعة من دون دسم او دهون.

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اليوم الخامس



يجب اعتماد حمية ديتوكس تقوم على شرب الماء والسوائل الصحية والحساء وتناول الخضار والفواكه باستثناء التين والعنب.

اليوم السادس

يجب تناول الخضار بأشكالها المشوية والمسلوقة والمطهوة على البخار مع شرب الماء خلال النهار.

اليوم السابع

الفطور. بيضتان مسلوقتان، كوب من اللبن الزبادي غير المحلى، كوب شاي من دون سكر.

الغداء. طبق من الخضار المطهوة على البخار مع حبة بطاطا مشوية او مسلوقة من دون ملح.

العشاء. طبق من الفواكه الموسمية المشكلة.





فوائد البطاطا المسلوقة في الرجيم

يعتبر هذا الرجيم طريقة مجربة لإنقاص الوزن بطريقة صحية. فهو يساهم في حرق الدهون ونحت الجسم بسرعة كما ينطوي تطبيقه على الكثير من الفوائد.

- تساعد البطاطا المسلوقة على تخليص الجسم من السموم ولهذا يتم تناولها في حالات التسمم الغذائي والمعاناة من اضطرابات المعدة.

- يسبب تناولها خلال الوجبات الاساسية الشعور بالشبع لأطول مدة ممكنة. وهذا يعني عدم الاكل في الفترة الفاصلة بين الوجبات وعدم الشعور بالرغبة في تناول السكريات والسبب انها تحتوي على نسبة مهمة من الالياف.

- يمكن ان تمد الجسم بالطاقة لأنها مصدر مهم للنشويات.



- تعتبر غنية بالبوتاسيوم والحديد والكالسيوم وهي عناصر ضرورية للكثير من وظائف الجسم وللحفاظ على صحة الدم والعظام.

- ورغم هذه الفوائد من الضروري عدم المبالغة في تناول البطاطا لأن هذا يمكن ان يسبب ارتفاع معدل السكر في الدم.

- في حال الاعتماد على هذا الرجيم لمدة طويلة من الممكن ان يفقد الجسم بعض العناصر الاساسية مثل الفيتامينين K وE.

يمكن ان تسبب المبالغة في اتباع هذه الحمية ابطاء عملية الايض وبالتالي تراكم الدهون في مناطق الجسم المختلفة وخصوصاً البطن. إذاً من الضروري توخي الحذر عند اتباع هذه الطريقة المجربة لإنقاص الوزن السريع برجيم البطاطا المسلوقة والبيض.