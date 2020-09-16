أفضل 4 أنواع من الشاي لتخفيف أعراض الربو

أصبح الشاي جزءًا لا غنى عنه في حياتنا. تبدو أيامنا غير مكتملة دون فنجان من الشاي الساخن في الصباح. يشرب الناس الشاي؛ لتخفيف التوتر وزيادة الطاقة وتخفيف الصداع النصفي. لكن هناك أمرًا واحدًا ربما لم نكن نعلمه وهو أن شرب الشاي يمكن أن يساعد أيضًا في تخفيف أعراض الربو.



إذا كنت تعانين من أعراض ربو خفيفة، يمكنك شرب هذا الشاي لراحة فورية. ومع ذلك، إذا لاحظت أن أعراضك تزداد سوءًا، فاستشيري الطبيب على الفور.



ألقي نظرة على أفضل أنواع الشاي لتخفيف أعراض الربو

1. الشاي الأسود

الشاي الأسود هو مشروب شائع يتم تناوله في جميع أنحاء العالم. أظهرت الدراسات أن الشاي الأسود يحتوي على مادة الكافين، والتي قد تساعد في إرخاء المسالك الهوائية وتحسين أداء رئتيك. ومع ذلك، قد يوفر هذا راحة مؤقتة من أعراض الربو.

طريقة التحضير: في كوب من الماء المغلي، أضيفي ملعقة صغيرة من أوراق الشاي الأسود واتركيها تنقع لمدة 5 دقائق. صفي الشاي واشربيه.

2. الشاي الأخضر

الشاي الأخضر، أحد المشروبات التي يتم استهلاكها على نطاق واسع، الشاي الأخضر مملوء بمضادات الأكسدة والمركبات النباتية المفيدة. أظهرت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن الشاي الأخضر يحتوي على epigallocatechin gallate (EGCG)، وهو نوع من المركبات النباتية التي يمكن أن تساعد في تقليل التهاب مجرى الهواء، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الشاي الأخضر على مادة الكافين، والتي قد تحسن أداء الشعب الهوائية لمدة تصل إلى أربع ساعات في مرضى الربو، وبالتالي توفير راحة مؤقتة.

طريقة التحضير: أضيفي ملعقة صغيرة من أوراق الشاي الأخضر في كوب واسكبي الماء المغلي على الأوراق. اتركيه ينقع لمدة 5 دقائق ثم صفيه واشربيه.

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3. شاي الزنجبيل

الزنجبيل هو نوع من التوابل المعروفة مليئة بالعناصر الغذائية والمركبات النشطة بيولوجيًا. وجدت الدراسات التي أجريت على أنابيب الاختبار باستخدام الخلايا البشرية أن جينجيرول وشوجل، وهما مركبان مهمان موجودان في الزنجبيل يمكن أن يساعدا في مكافحة الربو عن طريق تقليل التهاب الشعب الهوائية.



أظهرت دراسة أخرى أن الزنجبيل يمكن أن يقلل بشكل فعال من أعراض الربو لدى مرضى الربو.



طريقة التحضير: في كوب من الماء المغلي، أضيفي ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور. انقعيه لمدة 10 إلى 20 دقيقة وقومي بتصفية الشاي قبل الشرب.



4. شاي الأوكالبتوس

يحتوي شاي الكافور على مضادات الأكسدة ومركبات نباتية مثل الأوكاليبتول، المعروف أيضًا باسم سينول، والذي ثبت أنه يساعد في تحسين أعراض الربو.

كما أشارت دراسة أخرى إلى أن النشاط المضاد للالتهابات في الأوكاليبتول يمكن أن يساعد في إدارة أعراض الربو.

