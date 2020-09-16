100 مليون جرعة من لقاح كورونا الروسي إلى الهند

الأربعاء 16 سبتمبر 2020

أعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، الأربعاء، عن عقد اتفاق مع إحدى شركات الأدوية بالهند لتوريد 100 مليون جرعة من اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا المستجد.



وقال مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "سيقوم صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي ببيع 100 مليون جرعة من اللقاح ضد فيروس كورونا لشركة أدوية في الهند".

وسجلت وزارة الصحة الروسية سابقًا أول لقاح في العالم للوقاية من (COVID-19)، طوره مركز أبحاث "جامالي" بالتعاون مع صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، وتم تسمية اللقاح بـ"سبوتنيك V".

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كما أفاد رئيس صندوق الاستثمارات، كيريل دميترييف أن الصندوق تلقى طلبات من أكثر من 20 دولة لشراء مليار جرعة من اللقاح المحلي ضد فيروس كورونا.

في الوقت نفسه، أشار إلى أن روسيا وافقت على إنتاج لقاحات في خمس دول، والقدرات المتاحة تسمح بإنتاج 500 مليون جرعة في السنة.

في 25 أغسطس/ آب الماضي، أصدرت وزارة الصحة في روسيا الاتحادية تصريحًا لمركز "جامالي" لإجراء دراسات ما بعد التسجيل للقاح فيروس كورونا.