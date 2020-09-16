حقيبة مدرسية تتحدى كورونا.. 6 أشياء ضرورية

أعلنت العديد من دول العالم تحديها لجائحة فيروس كورونا، بالرهان على وعي المواطنين، وقررت بدء العام الدراسي، في ظل مجموعة من الإجراءات الاحترازية.

ويبدو أن تأثير الفيروس التاجي طال أيضا الأغراض المدرسية المشتراة من قبل أولياء الأمور لأطفالهم، الذين انصب اهتمامهم بتحضير أبنائهم بكافة الأدوات والمستلزمات التي تساعد على حمايتهم من عدوى الفيروس التاجي، خاصة التي يجب وضعها في حقائبهم المدرسية.

وفي التقرير التالي نستعرض قائمة بمجموعة من المستلزمات التي يجب أن تحتوي عليها الحقيبة المدرسية، وفقا لموقع "nostrofiglio" الإيطالي.



1- الكمامة

تعتبر كمامة الوجه الواقية هي رمز العام الدراسي الجديد جنبا إلى جنب مع أدوات الكتابة والدفاتر، ومن هنا ينصح بتوفير قناعا واقيا احتياطيا في الحقائب المدرسية لأطفالكم، الكمامة التي يجب أن تكون مغلقة في حاوية أو كيس مخصص لها قابل للغلق حتى لا تتعرض للتلوث.





في حالة ارتداء الأقنعة القابلة للاستخدام المتكرر، فيجب توفير حقيبة صغيرة لتخزين المستخدم منها حتى عودة الطفل إلى المنزل لغسلها، كل ذلك بالإضافة إلى ضرورة شرح أهمية مواظبة الأطفال على ارتداء الكمامة، بأسلوب وكلمات بسيطة.

2- زجاجة المياه

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تزويد الطفل بزجاجة مياه مدون عليها اسمه بالكامل بعلامة دائمة أو عن طريق لصق ملصقات مُعدة في المنزل، وذلك لتجنب مشاركة شرب المياه من الزجاجة نفسها مع أقرانه في المدرسة.



3- المناديل الكحولية



من المستلزمات المهمة أيضا التي يجب أن تحتويها الحقيبة المدرسية، هي المناديل الكحولية، لتنظيف الطلاب أيديهم بها باستمرار عند لمس الأسطح مثل المقاعد ومقابض أبواب الفصول وغيرها.



4- المناديل الورقية

تعد المناديل الورقية من أهم مستلزمات الحقيبة المدرسية، ليستخدمها الطلاب عند السعال والعطس، وبالطبع تعليمهم التخلص منها في سلة المهملات فور الاستخدام ثم غسل أيديهم.



5- جل التطهير وصابونة

يعد المواظبة على غسل اليدين باستمرار، من أهم التدابير الاحترازية التي ينادي بها الأطباء وخبراء الصحة خلال هذه الفترة الحرجة من انتشار الفيروس التاجي، لذا يجب تزويد الطفل بجل مطهر لليدين لاستخدامه بعد اللعب مع أقرانه أو لمسه للأسطح، بالإضافة إلى الحرص على وضع صابونة مضادة للبكتيريا في حاوية بلاستيكية قابلة للفتح والغلق، يستخدمها بمفردهه لغسل يديه باستمرار على مدار اليوم الدراسي.

6- المقلمة

يجب على أولياء الأمور الحرص على تزويد أطفالهم بجميع الأدوات المكتبية التي سيحتاجون إليها أثناء اليوم الدراسي، وذلك لضمان تجنبهم مشاركة أدواتهم مع زملائهم، مما يقلل من فرص الاحتكاك والاختلاط بالآخرين، ومن ثم تجنب نقل عدوى الفيروس التاجي.