شكرا لقرائتكم خبر عن «رويال باس» الموسم 15 في لعبة ببجي موبايل يضم تعديلات المبتكرة للملابس الكلاسيكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ستطلق ببجي موبايل (PUBG MOBILE) خزانة ملابس غير مسبوقة تضم البدلات الجديدة والأنيقة وغيرها في رويال باس الموسم 15 المرتقب: يبدأ «Beyond A.C.E» من اليوم ويستطيع اللاعبون كسب ثمانية بدلات جديدة كلياً لتخصيص شخصياتهم في لعبة الجوّال الأكثر شهرة في العالم عبر App Store وGoogle Play.

يقدم رويال باس الموسم 15 في لعبة ببجي موبايل مجموعة ضخمة من البدلات وأغلفة الأسلحة التي لم يسبق لها مثيل، إضافةً إلى تصاميم جديدة من الملابس الكلاسيكية في اللعبة. ومن خلال التسجيل في الموسم الجديد واجتياز التحديات المختلفة داخل اللعبة، سيحصل اللاعبون على فرصة ربح المكافآت ذات الطابع الخاص، بما في ذلك أول فرصة على الإطلاق لترقية بدلات شخصيات ببجي الأصلية.

وبالإضافة إلى المكافآت القابلة للتحصيل في الموسم 15، حصلت واجهة المستخدم وصفحات المكافآت في اللعبة على التحديثات، وتم نقل الإشارات المرجعية، وأصبح يستطيع اللاعبون الآن التصفح بحثاً عن المكافآت التي تم تحصيلها والتي لم يتم شراؤها بعد. كما سيتمكن اللاعبون الآن من شراء القسائم مباشرةً من نافذة القسائم، وسيتم تحويل نقاط RP المكتسبة بين المواسم تلقائياً إلى بطاقات النقاط العادية.

وصل رويال باس الموسم 15 اليوم بعد أيام فقط من إطلاق إصدار ببجي موبايل PUBG MOBILE New Era Version 1.0، والذي يتضمن خريطة Erangel المحدّثة والتحسينات الإضافية في تجربة اللعب، بما في ذلك تحسين المرئيات وتجربة المستخدم الجديدة وإمكانيات 90 إطار في الثانية وغيرها.