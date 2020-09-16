شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يتوصلون لعلاج يقي ويعالج فيروس كورونا وبدء التجارب عليه 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع الباحثون إجراء تجارب سريرية على عقار يمكن أن يقي ويعالج كوفيد -19 ابتداء من أوائل عام 2021، حيث يعمل الباحثون في جميع أنحاء العالم بلا كلل لإيجاد طرق فعالة للوقاية من COVID-19 وعلاجه وفقًا لأحدث التقارير ، طور الباحثون في جامعة بيتسبرج الأمريكية أصغر جزيء حتى الآن، والذي يمكنه تحييد الفيروس المسبب لكورونا ومن المتوقع بدء التجارب السريرية للدواء بداية العام المقبل، وفقا لما ذكرته صحيفة timesnownew.

وفقًا لتقرير نُشر في Pittsburgh CBS Local ، فإن الجسم المضاد الذي اكتشفه الباحثون هو أصغر جزيء ، حتى الآن ، يمكنه تحييد الفيروس المسبب لـ COVID-19 تمامًا يتم الآن استخدام الجزيء لصنع دواء يمكن استخدامه ضد الفيروس.

وقال الباحث في جامعة بيتسبرج ، الدكتور جون ميلورز ، رئيس قسم الأمراض المعدية "الحجم الصغير يعني أنه يمكننا علاج أو منع العدوى لدى المزيد من الأشخاص، لأننا نحتاج إلى القليل منها وهذا فعال للغاية ، لذا يجب أن نكون قادرين على إحداث تأثير أكبر."

وأضاف الدكتور كالمان بروسين ، نائب رئيس الطب السريري والطب الانتقالي: "إنه ليس لقاحًا لكنه ربما يكون ثاني أفضل شيء من حيث أنه يوفر جسمًا مضادًا وجسمًا مضادًا معادلًا".

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Ab8 هو نوع من الأجسام المضادة التي يمكنها أيضًا منع الفيروس من الإصابة، وبالتالي تعمل كطريقة وقائية أيضًا، تمكن الباحثون من العثور على هذا الجزء التفاعلي من الجسم المضاد باستخدام بروتين فيروس كورونا كطعم في بحر من الأجسام المضادة لقد قاموا بربط الجزء بجزء من بروتين مناعي كامل الحجم ، لذلك فهو يتمتع بقدرة محاربة COVID-19 دون ثقل إضافي، وأكد الباحثين أنه حوالي نصف حجم الجسم المضاد بالحجم الكامل

نظرًا لأن الجسم المضاد صغير جدًا وخفيف الوزن ، يعتقد الباحثون أن حقنة أو حتى رذاذ أنف قد يكون قادرًا على إعطاء الدواء ، بدلاً من استخدام الحقن الوريدى ، وهي الطريقة التقليدية لإعطاء الأجسام المضادة، وأثبت الجسم المضاد فعاليته بالفعل في تحييد الفيروس في الفئران ، وهو خطوة مهمة ، وفقًا للباحثين.

يوضح الدكتور ميلورز قائلاً: "تتطلب التجارب السريرية موافقة إدارة الغذاء والدواء ، والجدول الزمني ، ليكون موجزًا ​​، هو بداية عام 2021 للتصنيع وإجراء تقييمات السلامة والحيوانات الأخرى ، والحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء ، وتسجيل التجارب السريرية وتسجيلها".

في حين أن الباحثين إيجابيون بشأن تأثيرات Ab8 على الفيروس التاجي ، إلا أنهم يواجهون بعض الصعوبات أو التحديات في هذه العملية أيضًا. نظرًا لأن Ab8 يحتاج إلى إعطائه لمرضى COVID-19 عند ظهور المرض ، عندما لا تكون الأعراض بارزة ، يحاول الباحثون معرفة كيف سيتمكنون من القيام بذلك.

التحدي الرئيسي الآخر الذي يواجهه الباحثون هو طول عمر الأجسام المضادة مع ورود تقارير عن وجود الأجسام المضادة الطبيعية ضد كورونا التي لم تدم طويلاً في طريقها.