هل يجب أن يكون لقاح COVID-19 إلزاميًا للأطفال؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع استمرار البحث عن لقاح فيروس كورونا 2 (CoV-2) للمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة، مع اقتراب بعض اللقاحات المرشحة من الانتهاء من المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، يراعي ثلاثة من الخبراء بعض الاستدلالات السليمة حول ما إذا كان ينبغي لأي لقاح في المستقبل تعتبر إلزامية للأطفال.

ووفقا للبحث المنشور فى مجلة JAMA Pediatrics ، كانت الجهود المبذولة لإنشاء لقاح فعال ضد CoV-2 استثنائية ، مع دعم هائل من قبل المبادرة الرئاسية عملية Warp Speed ​​، التي تركز على إنتاج مئات الملايين من الجرعات بحلول بداية عام 2021، وتم تسجيل الآلاف من المتطوعين البالغين للمشاركة في تجارب اللقاح مع اقترابها من تلك المرحلة، كما وضع الملايين من البالغين في الولايات المتحدة بالفعل خططًا للتطعيم بمجرد توفره.



لقاح كورونا والأطفال

كيف تقارن لقاحات COVID-19 مع اللقاحات الأخرى

السؤال الذي تمت مناقشته بالفعل في بعض الأوساط هو ما إذا كان لقاح COVID-19 يجب أن يكون إلزاميًا - خاصة للأطفال ، الذين تعد العديد من اللقاحات إلزامية بالفعل للالتحاق بالمدارس، في ظل الوضع الوبائي الحالي، من المحتمل تمامًا أن تكون إعادة فتح المدارس أو إبقاء المدارس مفتوحة تعتمد على ما إذا كان الطالب قد تم تطعيمه ضد الفيروس.

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التشبيه الشائع هو ذلك بين CoV-2 ولقاح الأنفلونزا، حتى الآن، هذا الأخير ليس إلزاميًا للالتحاق بالمدرسة، على الرغم من أنه، مثل السابق ، فيروس تنفسي ينتقل في الغالب عن طريق الرذاذ التنفسي، ومع ذلك ، فإن الاختلاف الملحوظ هو أن الأطفال يشاركون عن كثب في انتشار الأنفلونزا ، التي هي قاتلة للمرضى المسنين والضعفاء، لم يثبت أن هذا الأمر كذلك بالنسبة لـ COVID-19 ، مما يجعل حجة ضعيفة للتطعيم الإلزامي للأطفال.

ثانيًا ، ينتشر فيروس -CoV-2 على نطاق أوسع من فيروس الأنفلونزا، وتكون نسبة الأشخاص اللازمين لمنع انتقال العدوى أعلى، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا عن طريق التطعيم، كما يتضح من لقاح الحصبة، حيث حققت جرعتان من اللقاح مناعة قطيع وحافظت عليها عند 92٪ إلى 94٪ مناعة.

معايير لقاح COVID-19 الإلزامي عند الأطفال

الطريقة الأكثر فاعلية هي استخدام المعايير القياسية التسعة لتقرير ما إذا كان يجب إعطاء لقاح COVID-19 للأطفال أم لا، وهذه متعلقة باللقاح ، والأمراض ، والتنفيذ في كل مجموعة .

والسبب الرئيسي للقاح هو حماية البالغين المعرضين لمخاطر عالية بدلاً من متلقي اللقاح أنفسهم ، مما يعني أنه يجب أن يكون من السهل الامتثال للتطعيم الإلزامي، وأن هذا الأخير يجب أن يكون متاحًا على نطاق واسع وسهل الحصول عليه وغير مكلف.