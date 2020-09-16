شكرا لقرائتكم خبر عن نوفافاكس ومعهد أمصال الهند يراجعان صفقة لإنتاج ملياري جرعة من لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية Novavax أمس الثلاثاء عن مراجعة لاتفاقها الحالي مع معهد أمصال الهند لإنتاج ملياري جرعة من لقاح فيروس كورونا سنويًا، بموجب الاتفاقية الموسعة ، سيقوم معهد امصال الهند بتصنيع مكون المستضد في لقاح نوفافكس لكورونا المسمى NVX ‑ CoV2373.

ووفقا لتقرير لصحيفة timesnownews في أغسطس، وقعت نوفافكس صفقة مع أكبر شركة لتصنيع اللقاحات في العالم لإنتاج ما لا يقل عن مليار جرعة من لقاح مرشح محتمل ، عند الموافقة عليه ، للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل والهند. في الآونة الأخيرة ، أعلنت شركة الأدوية الأمريكية أن لقاح كورونا ، NVX ‑ CoV2373 ، يبدو آمنًا وأثار استجابة مناعية، و أظهرت بيانات التجارب السريرية المبكرة التي نُشرت في مجلة New England Journal of Medicine أن NVX-CoV2373 كان جيد التحمل وأثار استجابات مناعية تجاوزت المستويات في مصل كورونا، من المتوقع أن يدخل اللقاح المرشح ، الذي يخضع حاليًا في تجارب منتصف المرحلة ، إلى تجارب المرحلة المتأخرة في الربع الثالث.

قال ستانلي سي إرك ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة نوفافكس أنها تعزز اتفاقية مع معهد أمصال الهند لالتزام Novavax بالتوصيل العالمي المنصف للقاح COVID-19 الخاص بها، من خلال هذا الترتيب ، وتم وضع الآن سلسلة إمداد عالمية تشمل Praha Vaccines التي تم الحصول عليها مؤخرًا وشراكات مع الشركات المصنعة للمستحضرات الدوائية الحيوية الرائدة ، مما يتيح الإنتاج في ثلاث قارات "، ، مضيفا" نواصل العمل بشكل عاجل للغاية لتطوير لقاحنا ، الآن في المرحلة الثانية من التجارب السريرية ، والتي نتوقع من أجلها بدء تجارب فعالية المرحلة الثالثة حول العالم في الأسابيع المقبلة."

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قالت شركة Novavax في بيان لها إن الاتفاقية مع معهد أمصال الهند تعزز سلسلة التوريد العالمية التي ستوفر أكثر من ملياري جرعة من NVX-CoV2373 سنويًا اعتبارًا من عام 2021.

يتم تصنيع مكون المستضد لـ NVX-CoV2373 في جمهورية التشيك وكذلك في مواقع التصنيع الشريكة لها ، بما في ذلك الهند وإسبانيا والمملكة المتحدة وجمهورية كوريا واليابان وكارولينا الشمالية و تكساس في الولايات المتحدة.