شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تتطلع إلى لقاح لـ Covid-19 بحلول منتصف عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة الألماني أن بلاده تهدف إلى الوصول إلى مناعة القطيع من خلال لقاح طوعي لفيروس كورونا من المتوقع أن يكون متاحًا على نطاق واسع بحلول منتصف عام 2021، ووفقا لتقرير لصحيفة timesnownews وفي حديثه إلى الصحفيين في برلين، قال الوزير ينس سبان إنه يريد التأكيد على أنه لن يكون هناك شرط إلزامي للتلقيح بمجرد أن يصبح اللقاح جاهزًا.

وقال: "نحن بحاجة إلى تطعيم 55 إلى 65 % من السكان للوصول إلى ما يعرف بمناعة القطيع وأعتقد بشدة أنه يمكننا تحقيق ذلك طواعية".

ويتسابق العلماء في جميع أنحاء العالم لإنتاج لقاح آمن وفعال لوقف جائحة أودى بحياة ما يقرب من مليون شخص، كما هو الحال في البلدان الأخرى، انتقد النشطاء الألمان المناهضون للتطعيم ومنظرو المؤامرة أي لقاح محتمل لـ Covid-19 ، وشاركوا أحيانًا في احتجاجات كبيرة في الشوارع، لكن الاستطلاعات تشير إلى أن غالبية الألمان على استعداد للتطعيم.

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وفي حديثها في نفس المؤتمر الصحفي ، قالت وزيرة الأبحاث أنيا كارليشيك إن ألمانيا تتوقع أن يكون اللقاح متاحًا "لقطاعات واسعة من السكان" بحلول منتصف عام 2021، ويتماشى هذا التقدير مع تقييم حديث أجرته منظمة الصحة العالمية.

وأصر تكارليشيك على أن ألمانيا والاتحاد الأوروبي لن يتخذوا "طرق مختصرة محفوفة بالمخاطر" في معركة تطوير لقاح آمن وفعال، مشيرة إلى إن الحكومة الألمانية عرضت نحو 750 مليون يورو (890 مليون دولار) كتمويل لمساعدة ثلاث شركات محلية في أبحاث وتطوير اللقاحات.

وستتلقى شركتا BioNTech الألمانية الأكثر تقدمًا في عملهما في مجال اللقاحات ، والتي تتعاون مع شركة Pfizer الأمريكية ، و CureVac ، 375 مليون و 230 مليون يورو على التوالي، والمحادثات مع الشركة الثالثة IDT Biologika في مراحلها النهائية، وكجزء من الاتفاقية ، ستحتفظ الشركة التي تنتهي بتطوير لقاح عامل بأربعين مليون جرعة لألمانيا، حصلت ألمانيا بالفعل على 54 مليون جرعة من خلال عقد على مستوى الاتحاد الأوروبي مع AstraZeneca ، ويتم التفاوض على عقود أخرى.

وبمجرد حصول اللقاح على الموافقة التنظيمية اللازمة ، قال سبان إنه يتوقع أن يستغرق طرح اللقاح أيامًا أو أسابيع قليلة جدًا وحذر من أنه لن يتمكن الجميع من الوصول إلى الحصول على جرعه اللقاح من اليوم الأول ، قائلاً إن التحديات اللوجستية تعني أنه يجب إعطاء الأولوية لمجموعات معينة مثل كبار السن وأولئك الذين يعملون في الخطوط الأمامية.