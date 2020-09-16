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شكرا لقرائتكم خبر عن دفنت حية منذ 125 مليون عامًا.. علماء حفريات يعثرون على ديناصورات (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عثر العلماء على ديناصورين، كانا ينامان تحت الأرض، منذ نحو 125 مليون عامًا، عندما ثار بركان قريب، وأدى إلى سقوط الحمم البركانية في الوادي، وحبسهما في قبر تحت الأرض.
وتم إحياء القصة في الوقت الحالي، بعد أن اكتشف المزارعون في الصين الكائنات المحفوظة تماما، والتي تنتمي إلى أنواع غير معروفة، في مثواها الأخير.
وحدد فريق من العلماء المنتسبين إلى عدة مؤسسات في الصين، وواحدة في الأرجنتين، وواحدة في بلجيكا، البقايا المتحجرة للديناصورين غير المعروفين، من قبل في الصين، في ورقتهم المنشورة في مجلة Peerj .
ولاحظ علماء الحفريات أن عيون الديناصورات، كانت مغلقة عندما دفنوا أحياء، وأطلقوا عليهم اسم Changmiania liaoningensis، وهو ما يعني «النائم الأبدي» باللغة الصينية. ويُعتقد أن الديناصورات ماتت من الاختناق والسموم والالتهابات، بسبب وضعية الهياكل العظمية.
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