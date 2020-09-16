شكرا لقرائتكم خبر عن «اريكسون»: شريحة eSIM تساهم في تخفيض نفقات مصنعي الأجهزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

يكتسب الحديث عن شرائح الـ eSIM حالياً أهمية استثنائية لدى مصنعي الأجهزة، نظراً لدورها في تخفيض نفقات مصنعي الأجهزة، إضافة إلى توفير مساحة أكبر على لوحات المعالجة. كما توفر البطاقة الجديدة مصادر دخل إضافية لمزودي خدمات الاتصال، إضافة إلى تمكينهم من ريادة المستقبل عبر مليارات الأجهزة المتصلة بإنترنت الأشياء.

وكانت اثنتين من كبريات الشركات المصنعة للهواتف الذكية عام 2019، قد أعلنتا عن تزويد العديد من الأجهزة التي تم تصنيعها مؤخراً بشريحةeSIM؛ وشهد العام 2020 زيادة مضطردة في عدد الأجهزة المتوافقة مع الشريحة المبتكرة. ومن المتوقع بحسب الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول، أن يتم تزويد أكثر من ملياري جهاز ببطاقة eSIM بحلول عام 2025، ما سيؤدي بالتالي إلى تحفيز الاتجاه عبر القطاع لاعتماد بطاقات eSIM على نحو غير مسبوق.

أجرى الخبراء في مختبر إريكسون للمستهلكين دراسة بحثية واسعة ومعمقة لآراء وتوجهات المستهلكين، وقد أظهرت الدراسة مدى استعداد المستخدمين لدفع مبالغ إضافية لقاء الحصول على الشريحة الإلكترونية eSIM وجدت أن الاتصال الخلوي للأجهزة الإضافية يعتبر أفضل المزايا التي يهتم بها المستهلكون فيما يتعلق يشريحة eSIM، حيث أبدى 6 من كل 10 مشاركين رغبتهم في إجراء الاتصالات عبر أجهزة الكمبيوتر المحمولة باستخدام الموجات اللاسلكية، الأمر الذي مازال ممكناً للكثير منهم. وذكر 45٪ من المشاركين أهمية الاتصال عبر شبكات مشغلين متعددين باستخدام الهاتف الذكي نفسه في حالات الطوارئ.

وفقاً للتقرير، توفر شريحة eSIM أربع مزايا للمستهلكين. أولاً، توفير خدمات اتصال أكثر تطوراً. يقول المستهلكون إن الحاجة إلى التبديل بين المشغلين تعتمد على أداء الاتصال في أوقات وأماكن مختلفة، وبالتالي لا حاجة لتبديل مزود الخدمة عند توفير قدرات اتصال من المستوى التالي.

وتعتبر عروض السفر الخاصة الميزة الثانية في هذا المجال، وتتمثل هذه الميزة في توفير خدمات الاتصال عند السفر إلى الخارج. فعند السفر لاحاجة لاتباع معاملات معقدة.

وتتمثل الميزة الثالثة في توفير الاتصال بين الأجهزة. فمن المعلوم أن الهواتف الذكية باتت متعددة الاستخدامات، وتتميز بشاشات أكبر وأداء أفضل، كما تزداد ذكاءً يوماً تلو الآخر. ورغم توفر هذه الأجهزة على نطاق واسع، مازال المستخدمين يجرون العديد من الاتصالات باستخدام أجهزة أخرى، والمثير للدهشة أن الكمبيوتر المحمول يتصدر قائمة هذه الأجهزة. ويعود السبب الرئيسي في ذلك، إلى عدم قيام المستهلكين بتنشيط شبكة LTE على هواتفهم الذكية نظراً لارتفاع سعرها، ونقص الوعي فيما يتعلق بالقدرات التي توفرها تقنية الجيل الرابع المطور LTE .

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وأخيراً، ربما تكون خدمة «جرب واشتري» أكبر مزايا شريحة eSIM بالنسبة للمستهلكين. وترتبط القيمة الحقيقية لعروض «جرب واشتري'' بتقنية الجيل الخامس، حيث يشهد العالم مع انتشارها واتساع تغطيتها، زيادة خدمات البث وتنوع تجارب الألعاب، إضافة إلى الارتفاع المتزايد لناحية اعتماد عمليات التسوق باستخدام الواقعين الافتراضي والمعزز وخدمات التعلم الرقمي.