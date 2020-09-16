شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أمريكية تضيف دواء للالتهابات لآخر يستخدم على نطاق واسع لمرضى COVID-19 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة أدوية أمريكية، إن إضافة دواء مضاد للالتهابات إلى دواء يستخدم بالفعل على نطاق واسع لمرضى COVID-19 في المستشفيات يقصر وقتهم للشفاء بيوم إضافي.

وأعلنت شركة إيلي ليلي الأمريكية، عن نتائج دراسة شملت 1000 شخص برعاية المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، ولكن لم يتم نشر النتيجة أو مراجعتها من قبل علماء مستقلين ، لكن الحكومة أكدت أن تصريح ليلي كان دقيقًا.

اختبرت الدراسة الباريتينيب ، حبة تبيعها شركة Lilly ومقرها إنديانابوليس بالفعل على أنها Olumiant لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي ، وهو الشكل الأقل شيوعًا من التهاب المفاصل الذي يحدث عندما يهاجم الجهاز المناعي الخاطئ أو المبالغة في رد الفعل على المفاصل ، مما يسبب الالتهاب، ويمكن أن يؤدي فرط نشاط الجهاز المناعي أيضًا إلى مشاكل خطيرة لدى مرضى فيروس كورونا.



مضاد التهابات

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تلقى جميع المشاركين في الدراسة remdesivir ، وهو عقار جلعاد ساينس الذى أظهر سابقًا أنه يقلل من وقت الشفاء ، والذي تم تعريفه على أنه جيد بما يكفي لمغادرة المستشفى ، بمعدل ٤ أيام، وقالت الشركة، إن أولئك الذين تم إعطاؤهم عقار بارسيستينيب تعافوا يومًا واحدًا في وقت أقرب من أولئك الذين تم إعطاؤهم ريمسيفير وحده.

قالت Lilly ، إنها تخطط لمناقشة مع المنظمين الاستخدام الطارئ المحتمل لـ baricitinib لمرضى COVID-19 في المستشفى، وإذا تمت الموافقة على ذلك ، ستقترح Lilly بيع الدواء من خلال الوسائل التجارية المعتادة، وبناءً على الأسعار الحالية ، ستدفع الحكومة 105 دولارات لكل مريض يوميًا ، وبالنسبة للأشخاص الذين لديهم تأمين خاص ، ستدفع المستشفيات حوالي 150 دولارًا في اليوم.

وقال الدكتور جيسي جودمان ، مدير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية السابق كبير العلماء الآن في جامعة جورج تاون ولم يكن له دور في الدراسة، إنه سيكون من المهم معرفة عدد المشاركين في الدراسة الذين تلقوا أيضًا عقاقير الستيرويد ، والتي أظهرت في أبحاث أخرى أنها تقلل من خطر الوفاة لمرضى COVID-19 المصابين بأمراض شديدة ، والمرضى في المستشفى.

وقال إن معرفة أفضل طريقة لاستخدام الأدوية المختلفة التي تظهر أنها تساعد "شيء يتعين علينا العمل فيه".