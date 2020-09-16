شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يمكن للقاح كورونا أن يوفر مناعة أفضل من العدوى الفعلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت دراستان حديثتان أن الأشخاص المصابين سابقًا بفيروس -CoV-2 ، وهو الفيروس المسبب لـ COVID-19 ، يمكن أن يصابوا بالفيروس مرة أخرى.

ومن المثير للاهتمام أن نتائج الشخصين مختلفة، حيث كان الشخص الأول في هونج كونج ولم تظهر أي أعراض على العدوى الثاني، في حين أن الحالة الأخرى لشخص امريكى، وكان المرض أكثر شدة في المرة الثانية، لذلك من غير الواضح ما إذا كانت الاستجابة المناعية لـ -CoV-2 ستحمي من الإصابة مرة أخرى.

هل هذا يعني أن اللقاح سيفشل أيضًا في الحماية من الفيروس ؟ بالتاكيد لا. أولاً ، لا يزال من غير الواضح مدى شيوع هذه العدوى. والأهم من ذلك ، أن الاستجابة المناعية المتلاشية للعدوى الطبيعية ، لا تعني أننا لا نستطيع تطوير لقاح وقائي ناجح.



اللقاح

ووفقا لتقرير موقع " theconversation" تؤدى أي عدوى في البداية إلى تنشيط استجابة مناعية فطرية غير محددة ، حيث تؤدي خلايا الدم البيضاء إلى حدوث التهاب، وقد يكون هذا كافيًا للقضاء على الفيروس.

ولكن في حالات العدوى الطويلة الأمد ، يتم تنشيط جهاز المناعة التكيفي. هنا ، تتعرف الخلايا T و B على الهياكل المميزة (أو المستضدات) المشتقة من الفيروس، ويمكن للخلايا التائية اكتشاف الخلايا المصابة وقتلها ، بينما تنتج الخلايا البائية أجسامًا مضادة تعمل على تحييد الفيروس.

أثناء الإصابة الأولية - أى في المرة الأولى التى يصاب فيها شخص بفيروس معين - تتأخر هذه الاستجابة المناعية التكيفية، حيث يستغرق الأمر بضعة أيام قبل تنشيط وتوسيع الخلايا المناعية التي تتعرف على العامل الممرض المحدد للسيطرة على العدوى.

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بعض هذه الخلايا التائية والخلايا البائية ، التي تسمى خلايا الذاكرة ، تستمر لفترة طويلة بعد حل العدوى، وتعتبر خلايا الذاكرة هذه ضرورية للحماية على المدى الطويل، وفي حالة الإصابة اللاحقة بالفيروس نفسه ، يتم تنشيط خلايا الذاكرة بسرعة وتحفز استجابة قوية ومحددة لمنع العدوى.

يحاكى اللقاح هذه العدوى الأولية ، حيث يوفر المستضدات التي تهيئ الجهاز المناعي التكيفي وتولد خلايا الذاكرة التي يمكن تنشيطها بسرعة في حالة حدوث عدوى حقيقية، ومع ذلك ، نظرًا لأن المستضدات الموجودة في اللقاح مشتقة من مادة ضعيفة أو غير معدية من الفيروس ، فهناك خطر ضئيل للإصابة بالعدوى الشديدة.

استجابة مناعية أفضل

للقاحات مزايا أخرى تتفوق على الالتهابات الطبيعية، أولاً ، يمكن تصميمها لتركيز جهاز المناعة ضد مستضدات معينة تؤدي إلى استجابات أفضل.

على سبيل المثال ، يثير لقاح فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) استجابة مناعية أقوى من الإصابة بالفيروس نفسه. أحد أسباب ذلك هو أن اللقاح يحتوي على تركيزات عالية من بروتين الغلاف الفيروسي ، أكثر مما قد يحدث في العدوى الطبيعية. يؤدي هذا إلى تحييد الأجسام المضادة بشدة ، مما يجعل اللقاح فعالًا جدًا في منع العدوى.

المناعة الطبيعية ضد فيروس الورم الحليمي البشري ضعيفة بشكل خاص ، حيث يستخدم الفيروس أساليب مختلفة للتهرب من جهاز المناعة المضيف.

وتحتوي العديد من الفيروسات ، بما في ذلك فيروس الورم الحليمي البشري ، على بروتينات تمنع الاستجابة المناعية أو تنخفض ببساطة لتجنب اكتشافها. في الواقع ، قد يسمح لنا اللقاح الذي يوفر مستضدات يمكن الوصول إليها في غياب هذه البروتينات الأخرى بالتحكم في الاستجابة بطريقة لا تسمح بها العدوى الطبيعية.

إلى جانب ذلك ، يمكن التحكم في الجرعة وطريقة الإعطاء لتشجيع الاستجابات المناعية المناسبة في الأماكن الصحيحة. تقليديا ، يتم إعطاء اللقاحات عن طريق الحقن في العضلات ، حتى بالنسبة لفيروسات الجهاز التنفسي مثل الحصبة، وفي هذه الحالة ، يولد اللقاح استجابة قوية بحيث تصل الأجسام المضادة والخلايا المناعية إلى الأسطح المخاطية في الأنف.