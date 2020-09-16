إيني الإيطالية تعلن عن كشف غاز جديد في مياه مصر بالبحر المتوسط المزيد

أعلنت شركة إيني الإيطالية، الأربعاء، عن كشف جديد للغاز في مياه مصر بالبحر المتوسط، بمنطقة النورس الكبرى الواقعة في امتياز "غرب أبوماضي".

وأكدت إيني أن التقييم الأولي لنتائج البئر يشير إلى أنه يمكن تقدير احتياطيات الغاز في منطقة النورس الكبرى بأكثر من 4 تريليونات قدم مكعبة.

وحسب بيان على موقعها الإلكتروني، أوضحت إيني أن الاكتشاف تم بالاشتراك مع شركة بي بي البريطانية التي تمتلك 25% من الامتياز، بينما تسيطر إيني على 75%.

وأضافت أن الاكتشاف الجديد، تم بعد حفر البئر الاستكشافي Nidoco NW-1، بعمق 16 مترًا داخل المياه.

ويبعد البئر 5 كيلومترات عن الساحل و4 كيلومترات شمالًا من حقل نوروس الذي تم اكتشافه في يوليو/ تموز 2015.

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وقالت إيني إن البئر جلب "رمالًا حاملة للغاز بسمك 100 متر"، وهو ما يعني خصائص "بتروفيزيائية" جيدة.

وقالت إن تلك الخصائص تجاوزت المستوى المكتشف في منطقة حقل نورس، مما يثبت الإمكانات العالية لمنطقة النورس الكبرى.

وأضافت أنها ستبدأ مع شريكتها بي بي، وبالتنسيق مع قطاع البترول المصري، في فحص خيارات التطوير لهذا الاكتشاف الجديد.

وتمتلك إيني، من خلال شركة IEOC التابعة لها، حصة 75٪ في امتياز غرب أبوماضي بينما تمتلك بي بي الحصة المتبقية البالغة 25٪.

والشركة المشغلة لهذا الامتياز هي "بتروبل" التي تعد مشروعا مشتركا بملكية متساوية لكل من IEOC والشركة المصرية العامة للبترول (EGPC).